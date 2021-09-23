شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين بالذكرى الـ91 لليوم الوطني السعودي

هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وحكومة المملكة والشعب السعودي، بمناسبة الذكرى الـ٩١ لليوم الوطني السعودي، مقدرًا الدور الرائد للمملكة في مساندة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ودورها البارز في خدمة الإسلام والمسلمين.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره للعلاقة الوثيقة التي تجمع الأزهر والمملكة العربية السعودية، داعيًا الله أن يحفظها وقيادتها وشعبها، وأن يمن عليهم بالأمن والاستقرار والرخاء.

ومن ناحية أخرى، باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر فروعها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة تنفيذ برامجها وفعالياتها التي تواكب ذكرى اليوم الوطني الـ"91" لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ــ رحمه الله ــ، حيث توشح برج الوزارة ومباني فروعها بالمناطق باللون الأخضر واللوحات والصور للقيادة الرشيدة، إلى جانب تنفيذ أكثر من 1040 منشطًا دعويًا تحت شعار "عز وتمكين" يقدمه دعاة وداعيات بمساجد وجوامع المملكة وعبر التقنيات الرقمية، وفي الدوائر الحكومية والمدارس، تماشيًا مع توجيهات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

يشار إلى أن البرنامج الدعوي "عز وتمكين" سيقدمه أكثر من 3000 داعية من دعاة الوزارة والمتعاونين يتناولون موضوعات للتذكير بالواجب تجاه الوطن وتذكير الأجيال بقصة الكفاح التي قدمها الملك المؤسس ــ طيب الله ثراه ــ وأبنائه من بعده وصولاً إلى هذا العهد الزاهر الزاخر بالمنجزات والعطاءات، وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة الصالحة، والتذكير بالنعم المتوافرة التي تشهدها المملكة.

كما تزينت أروقة وأقسام الوزارة وفروعها الثلاثة عشر بالإضاءة واللوحات التي تحمل عبارات التهنئة للقيادة الرشيدة، وأيضًا الكلمات الخالدة لقادة المملكة بدء من المؤسس حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين.

كما وفرت الوزارة أكثر من 100 شاشة تفاعلية بديوانها وفروعها تعرض مقاطع ولوحات لكلمات خالدة للقيادة الرشيدة توزعت في مرافق الوزارة وفروعها، وعلى الطرق الرئيسية وفي واجهة مباني الفروع ليستفيد منها المارة.

