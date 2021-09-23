الخميس 23 سبتمبر 2021
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مصر

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طالع أخبار درجة الحرارة في مصر اليوم الخميس ٢٠٢١/٩/٢٣

طقس
طقس

أخبار درجة الحرارة اليوم في مصر.. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس رغم بدء فصل الخريف رسميا اليوم وتوقع الخبراء استمرار ارتفاع درجات الحرارة  اليوم الأربعاء وغدا في مختلف المحافظات، حيث ترتفع نهارا وتنخفض ليلا على جميع أنحاء الجمهورية.

أخبار درجة الحرارة في مصر اليوم

ومن المتوقع أن تشهد الأجواء اليوم الخميس ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على بعض الأماكن بالمحافظات خاصة محافظات الصعيد.

درجة الحرارة اليوم في مصر اليوم الخميس 

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لدرجة الحرارة خلال تلك الأيام في محافظات مصر اليوم الخميس تشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتقل تدريجيا ابتداء من غدا الجمعة، حيث تشهد القاهرةً طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.


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وترصد الدستور لقرائها في بعض المحافظات خلال السطور التالية. وفيما يلي بيان درجة الحرارة المتوقعة اليوم في بعض  المحافظات

القاهرة الكبري  :درجة الحرارة  العظمى اليوم  ٣٥ والصغري ٢٤

الإسكندرية : درجة الحرارة العظمى ٣١ الصغرى ٢٢

الأقصر : درجة الحرارة العظمي ٤١ الصغري ٢٥

اسوان : درجة الحرارة العظمي ٤١ الصغري ٢٥

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمي اليوم  ٣٣ والصغري ٣٥

السواحل الغربية : درجة الحرارة العظمي ٣٢ والصغري ٣٠

الوجة البحري : درجة الحرارة العظمي ٣٤ والصغري ٢٥

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء درجات الحرارة العظمي ٣٢ والصغري ٢٣

حنوب سيناء : درجة الحرارة العظمي اليوم  ٣٧ الصغري ٢٥

البحر الأحمر : درجة الحرارة العظمي اليوم ٣٧ الصغير ٢٦

جنوب الصعيد : درجة الحرارة العظمي اليوم ٤١ والصغري ٣٦

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمي اليوم  ٤٠ والصغري ٣٥

الرياح

واضافت الارصاد الجوية أن الأيام القادمة تشهد  نشاط للرياح على فترات متقطعة. بينما تعتدل الرياح علي القاهرة الكبري وضواحيها وبعض محافظات الصعيد كذلك تقل نسب الإحساس بالحرارة والرطوبة في جميع الأنحاء تدريجيا ابتداء من الاثنين المقبل.

الشبورة

تشهد الطرق السريعة والطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية بالقاهرة والمحافظات خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر نشاط شبورة المائية. 

بينما تشهد السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة خلال الصباح الباكر سحب منخفضة وذلك يساعد بشكل بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

الرطوبةً

كشفت الأرصاد عن نسب الرطوبة في محافظات مصر وتشهد القاهرة الكبري درجة رطوبة تصل العظمى إلى ٨٨ والصغرى اللي ٣٠ بينما السواحل الشمالية تصل درجة الرطوبة العظمى الي ٩٠ والصغرى ٤٥  ويشهد شمال الصعيد العظمي ٤٠ والصغري ٢٥ بينما جنوبالصعيد ٣٠ العظمي ١٥ للصغري.

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قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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