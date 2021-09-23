الكندوز بـ 130 جنيه والضأن بـ140.. أسعار اللحوم البلدية اليوم في الأسواق

شهدت أسعار اللحوم البلدية، اليوم الخميس، استقرارا فى الاسواق، وسجلت أسعار الكندوز ما بين 130-160 جنيها للكيلو، واللحم المفروم الكندوز بجميع درجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، تراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130- 160جنيها، تتراوح بين 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140- 160 جنيها للكيلو، و أسعار السجق البلدى بين 120- 140 جنيها.

وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 150- 170 جنيها، والكبدة الضأن 140- 170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100- 120 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار القلب تتراوح بين 140- 160 جنيها، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140- 160جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140- 160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك بين 130- 160 جنيها للكيلو.



وكانت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح، حملات موسعة على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم و ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة، لعمليات تداول اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل ادارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات.

وكشفت التقارير الواردة من مديريات الطب البيطري، حصلت عليها "الدستور"، إلى الهيئة، أن هذه الحملات التى قامت بها ادارة التفتيش على اللحوم بالمديرية، بعد إصدار التعليمات بتشديد الرقابة على اسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن، تمكنت من ضبط كمية من اللحوم والكبدة المخالفة بلغت كميتها 4163 كيلو جرام لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو للذبح خارج المجازر ومجهولة المصدر، وقد بلغت اجمالى عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم 3 محاضر.

وأوضحت التقارير أنه قد قامت ادارة المجازر بالمديريات البيطرية بعمل برنامج مكثف للمرور الدوري على جميع مجازر الحيوانات والدواجن في المحافظة لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للاشراف البيطري الكامل، كما أظهرت التقاريرالواردة من المديريتت بأن اجمالى المذبوحات من الحيوانات المحلية خلال نفس الفترة قد بلغت 2,987 رأس من الماشية داخل هذه المجازر فيما بلغت اجمالى المذبوحات من الطيور عن نفس الفترة 230,725 طائر داخل المجازر المعتمدة من أجل وصول لحوم سليمة الى المستهلكين ومكافحة الامراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج هذه المجازر .