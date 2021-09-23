«العسومي»: السعودية تمثل صمام أمان للأمن القومي العربي

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، المملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة العربية السعودية، مُعبرًا عن اعتزاز وفخر البرلمان العربي بهذه الذكرى الخالدة التي جسدت مسيرة توحيد المملكة العربية السعودية للمغفور له بإذن الله تعالى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، رحمه الله وطيب ثراه.

وبهذه المناسبة ثمَّن رئيس البرلمان العربي الإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة العربية السعودية على كافة المستويات في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله ورعاهما، والتي جسدت مسيرة البناء والتطوير والنهضة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في كافة المجالات، على نحو يُجسد عراقة المملكة وتاريخها المشرف ومستقبلها المشرق.

ولفت رئيس البرلمان العربي، إلى أن اليوم الوطني السعودي هو مناسبة وطنية عزيزة ليس فقط على أبناء المملكة العربية السعودية، ولكن على كل أبناء الشعب العربي الكبير، مؤكدًا على المواقف الحاسمة للمملكة والدور القيادي والمحوري لها، في ظل قيادتها الرشيدة، في التصدي لكل من يهدد أمن واستقرار الدول العربية ويستهدف مقدرات شعوبها ويحاول التدخل في شؤونها الداخلية، وحرصها الشديد على توحيد المواقف العربية وترسيخ التضامن العربي، والحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة العربية والعالم، وهو ما يجعل المملكة العربية السعودية عمق استراتيجي للدول العربية وصمام أمان للأمن القومي العربي.

وتحتفل المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر من كل عام بذكرى تأسيسها، عبر فعاليات تجسد معاني الولاء والانتماء والحب للوطن.

وقبل نحو 91 عاما أصدر الملك عبد العزيز، مؤسس المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر، مرسومًا قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

ومن ذلك التاريخ تنتهز المملكة هذا اليوم للاحتفال بهذه الذكرى، حيث يحرص أبناء السعودية على الخروج بلقطات جديدة ومختلفة تعكس معاني الانتماء والولاء للوطن.

كما يستمتع السعوديون في هذا اليوم بالعروض الجوية التي تنفذها القوات الجوية السعودية، و أعلنت وزارة الدفاع السعودية مؤخرا عن مشاركة 4 أنواع من الطائرات الحربية التابعة للقوات الجوية السعودية في الاحتفالات الخاصة باليوم الوطني السعودي الـ 91، التي من المقرَّر تنظيمها في 23 سبتمبر الجاري.

ونشرت الوزارة عبر حسابها في تويتر، صورًا لأربع طائرات مطلية بلون العلم السعودي من طراز تايفون typhoon، تورنيدو Tornado، إف-15 إس F-15s، وإف-15 سي F-15c.