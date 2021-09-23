الخميس 23 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

وزيرة الهجرة: نستهدف مشاركة الدارسين بالخارج في الترويج لـ«حياة كريمة»

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ينظم مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج "ميدسي MEDCE"، حلقة نقاشية عبر تطبيق زووم بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الأحد المقبل، مع مجموعة من الشباب الدارسين بالمملكة المتحدة لبحث مشاركتهم في الترويج للمشروع القومي لتطوير وتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، وكذلك استعراض الجهود المبذولة بالمشروعات القومية وجهود التنمية التي تجري على أرض مصر.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن هذه الحلقة النقاشية تم تنظيمها بالتنسيق مع "مينا مكين" ممثل مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين في إنجلترا، موضحة أن مثل هذه اللقاءات تستهدف الاستماع لشبابنا الدارسين بالخارج وعرض أفكارهم وآرائهم، بالإضافة إلى استدامة التواصل معهم وتعريفهم بكافة الجهود والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض مصر، حيث إن هؤلاء الشباب والمصريين بالخارج هم خير سفراء لمصر، وحائط صد قوي أمام كل ما يتم الترويح له ضد الدولة المصرية من معلومات مغلوطة بالخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة أن لقاء الشباب الدارسين بالمملكة المتحدة يعد البداية لسلسلة من اللقاءات التي سينظمها مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج مع شباب الدارسين في عدد من الدول حول العالم لإطلاعهم على كافة التفاصيل وجهود الدولة، بالإضافة إلى الاستماع لهم ولأفكارهم وآرائهم.

وأوضحت أنه قد تم رسميًا اختيار 19 ممثلاً من 19 دولة حول العالم ليمثلوا مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدار سين بالخارج "ميدسي MEDCE"، مشيرة إلى أننا في عهد جديد تهتم فيه القيادة السياسية بالشباب لتكوين الصفوف الثانية ومنحهم الفرص الحقيقية للتمكين والقيادة، وقالت: "إننا نشهد عصرا ذهبيا للشباب في المرحلة الحالية ومشاركتهم في صنع القرار السياسي أصبح واقعا ملموسا".

وأكدت مكرم أن الشباب المصري بالخارج هم محور أساسي لعمل وزارة الهجرة، معربة عن فخرها بأبنائنا الدارسين بالخارج وحرصهم على تطوير معارفهم وخبراتهم بما يعود بالنفع على الوطن، لافتة إلى أن الأوقات العصيبة تبرز الأفكار الهامة، حيث أشارت إلى انطلاق مركز وزارة الهجرة للحوار مع جائحة كورونا وتوقف الجامعات، مؤكدة أن شبابنا الدارسين بالخارج كنز لمصر بل وأصبح لدينا من ينقل الصورة الحقيقية للخارج عما يحدث في مصر من إنجازات.

وزيرة الهجرة المشروعات القومية لمشروعات القومية السفيره نبيله مكرم حياة كريمه وزارة الهجرة مجموعة من الشباب المصريين بالخارج

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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