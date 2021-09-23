الخميس 23 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بناء وتوسعة 400 مدرسة و6 آلاف فصل بـ2.1 مليار جنيه في الغربية

مدرسة
مدرسة

أكد الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة تسعى جاهدة لتنفيذ خطة الدولة لحل مشكلة ارتفاع الكثافات بالمدارس من خلال إنشاء مدارس متميزة وعصرية تساهم في رفع كفاءة العملية التعليمية والنهوض بجودتها.

وتمّ خلال الفترة من 2014 وحتى اليوم تنفيذ 400 مشروع  شملت (إنشاء، توسعات، إحلال وتجديد) بإجمالي تكلفة 2.1 مليار جنيه، إذ تمّ إضافة 6316 فصلاً ما بين توسعة وإحلال وإنشاء وجديد تساهم في تقليل الكثافة الطلابية في مدارس المحافظة.

وأكد المحافظ أنّ هذه المشروعات ساهمت في خدمة جميع نوعيات ومراحل التعليم حيث وزعت ما بين 361 مشروعاً لصالح التعليم العام و26 مشروعاً لصالح المدارس الرسمية لغات، و6 مدارس للتعليم الفني، و3 مدارس لصالح التربية الخاصة، و3 مدارس مصرية يابانية ومدرسة واحدة للمتفوقين.

وأضاف الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية أنّ هذه المشروعات امتدت للقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز زفتى بهدف إتاحة المزيد من الفصول التعليمية لخدمة أهالي تلك القرى وخفض كثافة الفصول لها.

بناء وتوسعة محطة مترو الأوبرا مدرسة قطر والسعودية فصل بتكلفة ١مليار جنيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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