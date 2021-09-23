الخميس 23 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 23-9-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء  الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس الموافق 23-9-2021، انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليكون الطقس نهارا مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

 

ومن المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية والوجه البحري أمطارا خفيفة إلى متوسطة مساء على فترات متقطعة (30: 60% تقريبا)، وتشهد السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد نشاط رياح على فترات متقطعة، ويشهد البحر المتوسط اضطرابا في الملاحة البحرية.

 

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة إلى أربعة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 22

الإسكندرية 30 23

وادي النطرون 32 22

طنطا 31 22

شبين الكوم 32 23

دمنهور 32 23

بلطيم 30 23

مطروح 29 22

السلوم 30 22

سيوة 35 20

بورسعيد 30 22

دمياط 30 22

الزقازيق 32 23

المنصورة 31 22

الإسماعيلية 32 23

السويس 32 23

العريش 30 23

رفح 30 22

رأس سدر 36 23

نخل 34 17

نويبع 34 27

طابا 34 25

كاترين 31 16

الطور 34 27

شرم الشيخ 36 27

الغردقة 38 26

مرسى علم 37 27

الفيوم 35 23

بني سويف 36 23

المنيا 36 23

أسيوط 37 22

سوهاج 39 24

قنا 39 25

الأقصر 40 25

أسوان 40 25

إدفو 41 24

أبوسمبل 41 24

الوادي الجديد 41 22

شلاتين 36 26

أبو رماد 34 27

حلايب 33 27

رأس حدربة 33 28

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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