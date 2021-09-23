الخميس 23 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إنجاز 22 ألف كيلومتر من بروتوكول تأهيل المساقي بالأراضي القديمة

أراضى الرى الحديث
أراضى الرى الحديث

تواصل وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع عدة وزارات منها الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة المالية، وعدة بنوك، تنفيذ بروتوكول لتأهيل المساقي الخاصة بالأراضي القديمة وتحديث نظم الري ضمن المبادرة القومية لتطوير الري والتحول لأنظمة الري الحديث.

وانتهت قطاعات الري والتوسع الأفقي والمشروعات وقطاع الخزانات والقناطر الكبرى وقطاع تطوير الري، الخميس، من تنفيذ تأهيل 21.955 كيلومتر من المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية القديمة بوادي ودلتا النيل، من إجمالي أطوال 461.98 كيلومتر في 6 محافظات: الفيوم والإسكندرية والقليوبية والدقهلية وأسيوط والمنوفية، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية القديمة بوادي ودلتا النيل. 

كما نفذت قطاعات وزارة الري، الخميس، 5،075 كيلومتر من إجمالي 106.56 كيلومتر في محافظة القليوبية، فيما تم تنفيذ 13.855 كيلومتر من تأهيل المساقي بمحافظة الفيوم ضمن خطة تنفيذ 200.5 كيلومتر بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية القديمة بوادي ودلتا النيل. 

أراضي مشروعات النيل استهلاك وزارة المالية وزارة الري ترشيد استهلاك المياه الدولة المصرية

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وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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