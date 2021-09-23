إنجاز 22 ألف كيلومتر من بروتوكول تأهيل المساقي بالأراضي القديمة

تواصل وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع عدة وزارات منها الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة المالية، وعدة بنوك، تنفيذ بروتوكول لتأهيل المساقي الخاصة بالأراضي القديمة وتحديث نظم الري ضمن المبادرة القومية لتطوير الري والتحول لأنظمة الري الحديث.

وانتهت قطاعات الري والتوسع الأفقي والمشروعات وقطاع الخزانات والقناطر الكبرى وقطاع تطوير الري، الخميس، من تنفيذ تأهيل 21.955 كيلومتر من المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية القديمة بوادي ودلتا النيل، من إجمالي أطوال 461.98 كيلومتر في 6 محافظات: الفيوم والإسكندرية والقليوبية والدقهلية وأسيوط والمنوفية، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية القديمة بوادي ودلتا النيل.

كما نفذت قطاعات وزارة الري، الخميس، 5،075 كيلومتر من إجمالي 106.56 كيلومتر في محافظة القليوبية، فيما تم تنفيذ 13.855 كيلومتر من تأهيل المساقي بمحافظة الفيوم ضمن خطة تنفيذ 200.5 كيلومتر بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية القديمة بوادي ودلتا النيل.