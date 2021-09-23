الخميس 23 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النائب العام يلتقى عضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن (صور)

النائب العام يلتقى
النائب العام يلتقى عضوات النيابة العامة

التقى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بعضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن، حيث كان قد وجَّه «معهدَ البحوث الجنائية والتدريب» بإعداد برنامج تدريبي لتأهيل عضوات النيابة العامة قبل بدء مباشرتهن أعمالهن.

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النائب العام يلتقى عضوات النيابة العامة

وأعدّ المعهد دورة تأسيسية خلال الفترة من الرابع حتى الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الجاري بإجمالي اثنتين وسبعين ساعة تدريبية على أيدي قيادات وأعضاء بالنيابة العامة، دُربن خلالها على كافَّة أفرع القوانين الجنائية المختلفة، فضلًا عن اطلاعهن على خبرات عملية متنوعة في كافة نواحي العمل؛ للنهوض بكفاءاتهن الفنية والإدارية.

تفاصيل الدورة

وكانت قد تضمنت هذه الدورة التأسيسية زيارة لبعض المؤسسات المعاونة، أولها «الأكاديمية الوطنية للتدريب»، حيث تلقين بها على مدار يومين برنامجًا تدريبيًّا حول مهارات الإدارة المتعلقة بالتعامل مع المواطنين، والتقين خلالها «بالدكتورة/ رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية»، والتي أثنت على التعاون البنَّاء بين «النيابة العامة» و«الأكاديمية الوطنية للتدريب»، وأعربت عن اعتزازها بلقاء أول عضوات معينات «بالنيابة العامة».

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 عضوات النيابة العامة


كما تضمنت الدورة زيارة كافَّة إدارات «مصلحة الطب الشرعي» من: تشريح، ومعامل كيماوية، وأبحاث التزييف والتزوير، إذ حضرت العضوات تشريحًا في إحدى القضايا المتداولة حاليًّا، والتقين «بالدكتور/ أيمن حسان كبير الأطباء الشرعيين».

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 عضوات النيابة العامة

زيارة الأمن العام 
واختتمت الزيارات الميدانية بزيارة «قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية»، حيث تفقدت العضوات الإدارات المختلفة بالقطاع، ومنها «إدارة الأدلة الجنائية ومسرح الجريمة»، والتقين «باللواء/ علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام».

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 عضوات النيابة العامة

لقاء النائب العام 
هذا، وقد التقى  المستشار النائب العام» يومَ الأربعاء بعضوات النيابة العامة بعد انتهاء برنامج الدورة التأسيسية، وناقشهن في تفاصيله وملاحظاتهن عليه وأوجه استفادتهن منه، وقد أبدين لسيادته في ختام اللقاء رغباتهن في محالِّ العمل التي يتطلعن إليها في «النيابة العامة».

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 عضوات النيابة العامة
وزارة الداخلية النائب العام الطب الشرعي الدكتورة رشا راغب معهد البحوث الجنائية والتدريب مسرح الجريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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