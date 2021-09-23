إنجلترا تسجل أعلى معدل انتقال لعدوى كورونا ما بين 12 و 15 سنة

قال كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، كريس ويتى، إن أعلى معدل انتقال لعدوى فيروس كورونا في إنجلترا يُسجل حاليًا في أوساط الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة، مقارنة بجميع الفئات العمرية الأخرى.

وخلال حديثه أمام مجلس العموم، قال ويتي إن الأطفال المنتمين لهذه الفئة العمرية سيُصاب جميعهم تقريبًا بالعدوى في مرحلة ما، بحسب ما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية.

ويأتي ذلك فيما تقرر إعطاء جميع الأطفال من هذه الفئة العمرية لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا، بناءً على توصية صدرت عن ويتي وزملائه من الخبراء الأسبوع الماضي، حيث قالوا إن الأطفال سيتفيدون من التقليل من تعطل تعليمهم.

وقال كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا إن التوصية ركزت فقط على الفوائد التي تعود على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا، ولم تصدر لأسباب سياسية أو من أجل البالغين الأكثر تأثرًا بمضاعفات الإصابة.

يذكر أن بدأت المملكة المتحدة، الاثنين الماضى، في تحصين الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن حملة التحصين لهذه الفئات العمرية بدأت، ويبلغ عدد صغار السن المؤهلين للحصول على اللقاح على مستوى المملكة المتحدة 3 ملايين شخص.. وتنفذ الحكومة البريطانية البرنامج في المقام الأول داخل المدارس، وقد تم إصدار توجيهات للمدراء للاتصال بالشرطة إذا كانوا يعتقدون أنه يمكن تنظيم احتجاجات خارج مبانيهم.

من جانبه، أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 230.04 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و921629.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 680199 42517317

الهند 445768 33531498

البرازيل 591440 21247094

المملكة المتحدة 135621 7530103

روسيا 409613 7333557

فرنسا 116309 6971493

تركيا 62272 6931204

إيران 118191 5477229

الأرجنتين 114579 5243231

كولومبيا 125962 4943622

