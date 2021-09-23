الخميس 23 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الأوكرانى: لا نعتزم قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا

دميتري كوليبا
دميتري كوليبا

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أن كييف ليس لديها أي خطط لقطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو على خلفية انعقاد انتخابات مجلس الدوما الروسي "مجلس النواب" في شبه جزيرة القرم والمناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في دونباس.


وقال كوليبا، في تصريحات إعلاميه له أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، إنه "لن يكون من المفيد أو الجيد قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا".


يُشار إلى أن العلاقات بين روسيا و أوكرانيا تدهورت على خلفية النزاع في منطقة دونباس (جنوب شرق أوكرانيا) والوضع حول شبه جزيرة القرم بعد انضمامها إلى روسيا بناء على نتائج استفتاء شعبي نظم هناك في مارس عام 2014.
 

وفي وقت سابق، أكدت الخارجية الروسية، أن موسكو على علم باستعدادات أوكرانيا العسكرية، معربة عن أملها في أن يسود العقل في كييف.


وقال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو - "إن كل هذه الأمور تؤخذ في الاعتبار في تخطيطنا العسكري، ونأمل مع ذلك أن يسود العقل في كييف وأن السيناريو العسكري، بما في ذلك سيناريو دونباس، لن يصل".


وأضاف أنه من الصعب التنبؤ بأي شيء مع القيادة الأوكرانية الحالية ولا يمكن استبعاد أي شيء، واصفا الانسحاب المحتمل لأوكرانيا من اتفاقيات مينسك بأنه "طريق مسدود"، الأمر الذي سيؤدي إلى إطالة أمد النزاع وتفاقمه، مشيرا إلى أن استعراض أوكرانيا للقوى العسكرية، وخاصة تلقي مثل هذا الدعم الهائل من الخارج، لا يساهم في حل سلمي للصراع في الجنوب الشرقي.


وكان قد انطلق في وقت سابق من اليوم التمرين الأوكراني - الأمريكي المشترك "رابيد ترايدنت 2021"، وسيشارك فيه ستة آلاف جندي من 15 دولة. الغرض الرئيسي من المناورات هو التحضير للعمل المشترك كجزء من قوة متعددة الجنسيات خلال عمليات التحالف.

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وائل لطفي

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