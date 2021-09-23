أخرهم ماجدة الرومى.. إغماءات النجوم على المسرح عرض مستمر

تعرضت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي، لحاله إغماء خلال غناءها، حيث فقدت وعيها بعد مرور وقت قصير على بداية الغناء في الليلة الأولى من افتتاح مهرجان جرش لعام 2021 بالأردن.

حالات إغماء النجمات على المسرح أصبحت حالة تحدث كثيرا وأمر بات طبيعيًا، وذلك بسبب حالى التعب التي يشعر بها الفنان خلال الغناء قبل الحفل وخلاله، وهناك أمثله عديدة لذلك.

وفي مطلع عام 2018، سقطت الفنانة إليسا وتعرضت للإغماء على خشبة المسرح، خلال حفلها الغنائي في القرية العالمية في دبي، إلا أنها أفاقت عقب فترة قصيرة من تعرضها للإغماء الذي كان بسبب التعب الشديد.

وفي منتصف عام 2019 الماضي، سقطت الفنانة ميادة الحناوي من على خشبة مسرح مهرجان صفاقس الغنائي في تونس، بعد إصابتها بدوار مفاجئ، أثناء غنائها أغنيتها الشهيرة "أنا بعشقك"، وطلبت من جمهورها أن تكمل حفلها وهي جالسة على الكرسي، وقالت: "ممكن تسمحولي وأنا جالسة معلش"، وسط تصفيق وهتافات الجمهور، وكانت من حالات التعب الشديده التي جعلتها تغني وهي علي الكرسي.

وفي أكتوبر 2019 تعرضت الفنانة أنغام لفقدان الوعي على المسرح، خلال حفلها الذي أحيته في منطقة الجوف في المملكة العربية السعودية، وحدث ذلك بسبب صعود أحد المعجبين على المسرح، من أجل أن يهديها باقة ورد حول عنقها، الأمر الذي أخافها بشدة وأفقدها الوعي.

كما أنه منذ أيام قليلة خلال حفل توزيع جوائز “الموريكس دور" في لبنان، فوجئ الحضور بسقوط المطربة العراقية رحمة رياض، مغشيًا عليها على السجادة الحمراء عند وصولها.

وأكدت رحمة رياض أن سقوطها كان بسبب الإرهاق الشديد وعدم الأكل وقلة النوم، وكذلك وصولها إلى الحفل من المطار فورا دون الحصول على راحة، وتابعت رياض مؤكدة أنها أصبحت بحال أفضل.