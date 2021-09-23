بعد سقوطها على المسرح.. ماجدة الرومى تتصدر محركات البحث

على مدار أربعين عاما من رحلة الفنانة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي، صاحبة الـ68 عاما، على المسرح لم تتعرض لأي موقف محرج أثناء تواجدها للغناء كما حدث مساء أمس الأربعاء، أثناء تأديتها أغنيتها "أحبك جدا"، كادت أن تقع أرضًا لولا مساعدة أحد الموسيقيين الذي حملها خارج المسرح.

وتعرضت الفنانة ماجدة الرومي، للسقوط أثناء غناءها لطرب الناس والجمهور الذي يأتي للاستماع لها من كل حدب وصوب، أثارت الرعب والقلق، وشغلت الجمهور عبر موقع التواصل الاجتماعي، والذي حاول الاطمئنان على "الرومي"، فيما تساءل العديد عن سبب هذا السقوط المفاجئ.



وتصدرت الرومي محركات البحث الأكثر شهرة عبر موقع جوجل، وعلى الرغم من كِبر سن الفنانة ماجدة الرومي، إلا أن بعض الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" أرجع سبب هذا السقوط المفاجئ هو حملها.



وكتبت سمية وفيق، من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًة: "أكيد هي حامل في شهرها الخامس"، واتفق في الرأي حساب يحمل اسم فراس السعيد، وعلق على فيديو سقوط الرومي قائلًا: "عملت فحص وطلعت حامل".

تعليقات رواد مواقع التواصل





تعليقات رواد مواقع التواصل

وتعجبت فاطمة زين، من مستخدمي العالم الافتراضي "فيسبوك" قائلًة: "معقول رغم السن دا حامل".

وتساءل أيمن حنفي، من جمهور الفنانة ماجدة الرومي عبر السوشيال ميديا قائلًا: "حامل ولا أيه"، وعلقت نور الدين سيف، قائلًة: "ربنا يقومها بالسلامة وترجع لأولادها بخير وسلام".

تعليقات رواد مواقع التواصل





وتمنت غادة عادل، من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل "فيسبوك" السلامة للفنانة ماجدة الرومي قائلًة: "سلامتها ماجدة الرومي فنانة راقية جدا ألف سلامة عليها".

تعليقات رواد مواقع التواصل



تفاصيل سقوط ماجدة الرومي على المسرح



وعلمت "الدستور" من أحد مصادرها، أن الفنانة ماجدة الرومي صعدت للغناء في الحفل في موعدها دون تأخير وكانت لا تعاني من أي شئ إطلاقًا، ولكن بعد مرور فترة قصيرة من الحفل تحديدًا بعد أول ثلاث أغاني شعرت بإرهاق مفاجئ وكادت أن تسقط إلا أن أحد المتواجدين خلفها على المسرح ذهب إليها سريعًا وقام بمساندتها حتى جلست على أحد الكراسي في الكواليس وأخذت قسطاً من الراحة، حيث تعرضت لارتفاع مفاجئ في ضغط الدم ولم يمر سوى دقائق حتى عادت مرة أخرى واستكملت الحفل بشكل طبيعي حتى نهايته.