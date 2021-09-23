الخميس 23 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

متاجر آبل تقرر منح مكافآت لموظفيها فى خطوة نادرة

متاجر آبل
متاجر آبل

قررت شركة آبل منح موظفي متاجرها مكافآت لمرة واحدة الشهر المقبل، وهي خطوة نادرة تأتي عقب جهد كبير لإعادة عمليات البيع بالتجزئة إلى المسار الصحيح بعد الإغلاق بسبب الجائحة. 

وستقدم الشركة 1000 دولار لكل موظف في قطاع التجزئة تم تعيينه قبل 31  مارس، بينما سيحصل أي شخص انضم للشركة بعد هذا التاريخ على 500 دولار، وفقا لمصادر مطلعة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن الموظفين الجدد الذين التحقوا بالعمل في موسم التسوق في العطلات سيحصلون على 200 دولار.

وسيحصل موظفو "آبل كير"، قسم الدعم الفني، وموظفو المبيعات عبر الإنترنت أيضًا على مكافآت.

وكان كشفت تقارير بأنَّ شركة "آبل" التكنولوجية تعمل على تطوير طرق للمساعدة في اكتشاف وتشخيص الحالات العقلية، مثل الاكتئاب والقلق والتدهور المعرفي باستخدام أجهزة "آيفون".

وبحسب موقع "تيك كرانش" يأمل الباحثون أنَّ تحليل البيانات مثل التنقل وأنماط النوم وكيفية مراسلة الآخرين يمكن أن يكشف السلوكيات المرتبطة بهذه الحالات العقلية.

ويمكن أن تشمل القياسات الأخرى تحليل تعبيرات الوجه وضربات القلب ومعدلات التنفس، وستُجرى جميع عمليات معالجة هذه القياسات على الجهاز، دون إرسال بيانات إلى خوادم شركة "آبل".

كما تعمل الشركة على مشروعات بحثية يمكن أن تؤدي إلى تطوير هذه الميزات، إذ تدرس جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس حالات التوتر والقلق والاكتئاب بمقارنتها مع البيانات التي تجمعها أجهزة آيفون وساعات آبل الخاصة بـ3000 متطوع يتم تعقبهم في دراسة بدأت هذا العام.

لكن لا تزال آبل وشركاؤها في المراحل الأولى من هذا العمل؛ لذلك من المحتمل أن تمر بضع سنوات على الأقل قبل أن تضيف الشركة ميزات مراقبة الصحة العقلية إلى أجهزة آيفون.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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