الخميس 23 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الذهب يهبط مع إشارة المركزى الأمريكى إلى نهاية أسرع للتحفيز

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات متقلبة، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى زيادة في أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع وتقليص مشترياته من السندات بحلول منتصف العام القادم.


وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1767.38 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بينما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 بالمئة إلى 1767.80 دولار.


وقال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، إن تقليص مشتريات السندات قد يحدث بحلول منتصف 2022. أشار بيان من البنك المركزي أيضا إلى أن ذلك قد تعقبه زيادات في أسعار الفائدة بخطى أسرع من المتوقع.


ويعتبر الذهب أداة للتحوط في مواجهة ارتفاع التضخم، لكن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة قد يقلص جاذبية الذهب لأنه يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.


وفي أعقاب تعليقات باول ارتفع مؤشر الدولار أمام العملات المنافسة، وهو ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

 

أسعار المعادن النفيسة
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم 5.9 بالمئة إلى 2017.94 دولار للأوقية، مسجلا أفضل أداء ليوم واحد منذ مايو  2020في حين صعد البلاتين 4.4 بالمئة إلى 995.27 دولار.
وزادت الفضة 0.9 بالمئة إلى 22.67 دولار للأوقية 

ومن المقرر صدور بيان سياسة البنك المركزي الأمريكي بعد اجتماع لمدة يومين الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، والذي سيقدم أيضا توقعات الاحتياطي الاتحادي لسعر الفائدة في 2024 لأول مرة.

ويتابع المستثمرون أيضا التطورات بشأن مجموعة إيفرجراند الصينية المثقلة بالديون بعد أن قالت إنها ستدفع بعض فوائد السندات المستحقة غدا الخميس، مما قدم قدرا من الدعم للأسهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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