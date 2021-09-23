الخميس 23 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لجنة التحقيق فى اقتحام الكونجرس قد تستدعى مساعدى ترامب

اقتحام الكونجرس
اقتحام الكونجرس

أفادت شبكة «إيه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية، مساء الأربعاء، بأن لجنة مجلس النواب الأمريكي التي تحقق في الهجمات التي وقعت في 6 يناير الماضي واستهدفت مبنى الكابيتول الأمريكي قد تصدر أوامر بالاستدعاء لبعض مساعدي ترامب خلال الأيام المقبلة.

وذكرت الشبكة أن هذه الأوامر قد تستهدف العديد من المساعدين السابقين رفيعي المستوى للرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك من أجل الحصول المعلومات.

وأضافت «إيه بي سي نيوز»، أن عضو الكونجرس السابق عن الحزب الجمهوري ورئيس موظفي البيت الأبيض السابق، مارك ميدوز، ومساعدا البيت الأبيض دان سكافينو وستيفن ميلر من بين الجهات التي قد يتهم إحضارها.

وعلى صعيد آخر، نشرت قناة «فوكس نيوز»، تفاصيل الحوار الذي جرى بين الرئيسين الأمريكيين السابقيين دونالد ترامب وباراك أوباما، في كتاب "الخطر الجديد". 

وبسحب تقرير «فوكس نيوز»، يقدم كتاب «الخطر الجديد» نظرة سياسية للأشهر التي سبقت انتخابات 2020 وبعدها، بما في ذلك الحملات الانتخابية الرئاسية، وجائحة «كوفيد- 19»، وأعمال الشغب عند مقر الكابيتول في 6 يناير الماضي. 

ويُشير الكتاب، إلى أن الحوار الذي دار عام 2017 بين الرئيس المنتخب آنذاك دونالد ترمب والمنتهية ولايته باراك أوباما، شهد سؤال ترمب لأوباما عما يعتقد أنه «أكبر خطأ ارتكبه خلال ولايته».

وأفاد التقرير بأنه أثناء سير ترمب وأوباما من البيت الأبيض إلى مبنى الكابيتول، بحضور السيناتور روي بلانت الذي كان مسؤولًا عن التخطيط لحفل التنصيب، توقف أوباما قليلًا بعد السؤال، ونظر إلى ترمب، ورد قائلًا: «لا أستطيع التفكير في أي شيء». 

وغير ترامب الموضوع، وسأل أوباما: «هل هذه هي السيارة التي تستخدمها طوال الوقت؟».

وفي كتاب بعنوان «المعركة من أجل الروح: داخل حملات الديمقراطيين لهزيمة دونالد ترمب»، نشرت الانتقادات التي وجهها أوباما لترمب عدة مرات وفي مناسبات مختلفة، مشيرًا إلى أن أوباما انتقد خلفه في كثير من الأحيان بشأن العديد من القضايا، وقال في إحدى المناسبات عام 2017 إن ترمب «مجنون».

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر بالدرجات نتيجة الدور الثاني

«سوبر الطلائع» يفجر أزمة فى الأهلى.. موسيمانى يرفض عقوبة الخطيب

حقيقة دفع 5 جنيهات على كل 500 جنيه تُسحب من ماكينة الصراف الآلي

البرهان يبعث ببرقية عزاء للرئيس السيسى فى وفاة المشير طنطاوى

إجراء تصعيدى.. أول رد فعل من شيكابالا بعد تخفيف العقوبة

لينك تظلمات نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

أسماء محفوظ

الميكافيلية دائمًا تنتصر

د. بهي الدين مرسي

عبقرية البدن

ثروت الخرباوي

حروب حقوق الإنسان لتفكيك الدول

ماجد حبته

الوباء والمناخ و... السد

جلال حمام

لماذا يرفض المشري انتخابات الرئاسة الليبية؟

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

«خطة بديلة» مع إيران.. ماذا حدث فى الاجتماع السرى بين إسرائيل وأمريكا؟

إصابة صحفى بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق نابلس

الخروج من مصر والتيه في الصحراء.. كيف يحتفل اليهود بـ«عيد العرش»؟