لجنة التحقيق فى اقتحام الكونجرس قد تستدعى مساعدى ترامب

أفادت شبكة «إيه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية، مساء الأربعاء، بأن لجنة مجلس النواب الأمريكي التي تحقق في الهجمات التي وقعت في 6 يناير الماضي واستهدفت مبنى الكابيتول الأمريكي قد تصدر أوامر بالاستدعاء لبعض مساعدي ترامب خلال الأيام المقبلة.

وذكرت الشبكة أن هذه الأوامر قد تستهدف العديد من المساعدين السابقين رفيعي المستوى للرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك من أجل الحصول المعلومات.

وأضافت «إيه بي سي نيوز»، أن عضو الكونجرس السابق عن الحزب الجمهوري ورئيس موظفي البيت الأبيض السابق، مارك ميدوز، ومساعدا البيت الأبيض دان سكافينو وستيفن ميلر من بين الجهات التي قد يتهم إحضارها.

وعلى صعيد آخر، نشرت قناة «فوكس نيوز»، تفاصيل الحوار الذي جرى بين الرئيسين الأمريكيين السابقيين دونالد ترامب وباراك أوباما، في كتاب "الخطر الجديد".

وبسحب تقرير «فوكس نيوز»، يقدم كتاب «الخطر الجديد» نظرة سياسية للأشهر التي سبقت انتخابات 2020 وبعدها، بما في ذلك الحملات الانتخابية الرئاسية، وجائحة «كوفيد- 19»، وأعمال الشغب عند مقر الكابيتول في 6 يناير الماضي.

ويُشير الكتاب، إلى أن الحوار الذي دار عام 2017 بين الرئيس المنتخب آنذاك دونالد ترمب والمنتهية ولايته باراك أوباما، شهد سؤال ترمب لأوباما عما يعتقد أنه «أكبر خطأ ارتكبه خلال ولايته».

وأفاد التقرير بأنه أثناء سير ترمب وأوباما من البيت الأبيض إلى مبنى الكابيتول، بحضور السيناتور روي بلانت الذي كان مسؤولًا عن التخطيط لحفل التنصيب، توقف أوباما قليلًا بعد السؤال، ونظر إلى ترمب، ورد قائلًا: «لا أستطيع التفكير في أي شيء».

وغير ترامب الموضوع، وسأل أوباما: «هل هذه هي السيارة التي تستخدمها طوال الوقت؟».

وفي كتاب بعنوان «المعركة من أجل الروح: داخل حملات الديمقراطيين لهزيمة دونالد ترمب»، نشرت الانتقادات التي وجهها أوباما لترمب عدة مرات وفي مناسبات مختلفة، مشيرًا إلى أن أوباما انتقد خلفه في كثير من الأحيان بشأن العديد من القضايا، وقال في إحدى المناسبات عام 2017 إن ترمب «مجنون».