وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسي العلاقات الثنائية



التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، بنظيره الروسي سيرجي لافروف، على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة، بولاية نيويورك الأمريكية.

وأوضح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن لقاء شكري ووزير الخارجية الروسي شمل التباحث حول العلاقات الثنائية الإستراتيجية بين القاهرة وموسكو، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

شكري يلتقي نظيره الروسي في نيويورك

وكذلك، ‏اجتمع وزير الخارجية ‎سامح شكري، مساء أمس، الأربعاء، بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، كما ناقشا العلاقات الثنائية بين القاهرة وواشنطن، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية التي تمثل أولوية للبلدين.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء يأتي ‏في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة.

مشاركة شكري في لقاءات الأمم المتحدة

وألقى شكري، مساء أمس، كلمة مصر أمام المائدة المستديرة للاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى العشرين لاعتماد إعلان وبرنامج عمل «ديربان»، وذلك في إطار فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعقد وزير الخارجية سلسلة لقاءات مهمة، منذ وصوله إلى نيويورك، الاثنين الماضي، للمشاركة في أعمال الدورة 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة، منها اجتماعه مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، ووزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو، وغيرهما.

وكذلك، حضر وزير الخارجية، أمس الأربعاء، اجتماع لمجموعة مسار برلين حول ليبيا وبمشاركة عدد من دول الجوار، وذلك على هامش لقاءات الدورة 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة.

وشدد على أهمية دعم جهود الاستقرار في ليبيا وتماسك مؤسساتها الوطنية، بالإضافة إلى ضرورة الاستجابة لإرادة الشعب الليبي في تطلعاته المشروعة نحو ليبيا مزدهرة وذات سيادة على كافة ترابها الوطني.

وشارك سامح شكري، الثلاثاء الماضي، في افتتاح الشق رفيع المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في اليوم الثاني لزيارته الحالية إلى نيويورك، كما حضر الاجتماع الوزاري التشاوري لمجلس الجامعة العربية المُنعقد في نيويورك، الأحد الماضي.