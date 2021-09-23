الرئيس العراقى: ضمان الانتخابات ونزاهتها أولوية قصوى

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن ضمان الانتخابات ونزاهتها أولوية قصوى، مشددا على أهمية الانتخابات المقبلة للشعب العراقي وضرورة توفير أقصى درجات النزاهة والعدالة والشفافية في إجرائها.



ولفت صالح، خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إلى ضرورة دعم الجهود من أجل ترسيخ أمن واستقرار العراق وشعبه، وأهمية العمل على تخفيف التوترات في المنطقة، وإعادة العراق لدوره المحوري فيها.



وذكر بيان للمكتب الرئاسي العراقي، -أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن الرئيس برهم صالح ثمن الدعم الكبير الذي تقدمه الأمم المتحدة للعراق في مختلف المجالات، والدعم في المجال الانتخابي وتسهيل مهمة إرسال المراقبين من أجل نزاهة وشفافية الانتخابات المقرر إجراؤها في 10 أكتوبر المقبل ، مشددا على وجوب تعزيز التكاتف الدولي في مواجهة تحديات العصر المتمثلة في مكافحة العنف والإرهاب، وكذلك مواجهة أزمة التغيّر المناخي وحماية البيئة التي باتت تُشكل تهديداً محدقاً لكل البشرية .



من جانبه، أشاد أنطونيو جويترش بالتقدم الذي يحرزه العراق، وجهوده الحثيثة لتخفيف توترات المنطقة، مؤكداً أن المنظمة الأممية ستواصل دعم العراق.

وفي سياق أخر، بحث الرئيس العراقي برهم صالح، مع نظيره القبرصي نيكوس اناستاسيادس العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في كافة المجالات.

وذكرت الرئاسة العراقية -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية أن "صالح استقبل، الأربعاء، في مقر إقامته في نيويورك الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وخصوصا الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمار في القطاعات المختلفة، وأهمية التنسيق لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المنطقة والعالم، وفي مقدمتها الإرهاب، وتعزيز التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي، و الإشادة بما تقدمه قبرص لعدد من اللاجئين العراقيين".

وأشار صالح إلى أن "العراق يولي أهمية لحماية سيادته وأمنه واستقراره، وتعزيز التعاون والترابط في مجالات الاقتصاد و التجارة، ونبذ الصراعات، مشددا على أن الأزمات الاقتصادية وانتشار جائحة كورونا والتغير المناخي تستوجب من المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود والتنسيق لتجاوز هذه الأوضاع سعيا لترسيخ دعائم الاستقرار و السلم و تحقيق الازدهار للشعوب".