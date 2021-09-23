‏المغرب: تطعيم أكثر من 21.4 مليون شخص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالي للذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بلغ 21 مليونا و580 ألفا و332 شخصا حتى الأن، منهم 168 ألفا و423 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال ال24 ساعة الماضية.



وأفاد بيان للوزارة بأن 179 ألفا و217 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 17 مليونا و943 ألفا و587 شخصا.



يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 44 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

وفي نفس السياق، أكد عضو لجنة التلقيح ضد "كوفيد-19"، في المغرب سعيد عفيف أنه تم تلقيح 50% من إجمالي التلاميذ خلال ثلاثة أسابيع، حيث بلغ عدد الحاصلين على اللقاح مليون و517 ألفا و503 تلاميذ في المرحلة السنية ما بين 12 و17 سنة.

وقال عفيف، إن 55 % من هذه الفئة تلقوا لقاح فايزر، مقابل 45 % تلقوا سينوفارم، فيما تلقى 29 ألف تلميذ الجرعة الثانية من اللقاحات.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

