الخميس 23 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤول أممى: المجتمع الدولى يرفض أى محاولة لتقويض المرحلة الانتقالية بالسودان

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة المُتكاملة لمساعدة الانتقال السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، أن المجتمع الدولي والأمم متحدة يرفضون أي حديث عن تبديل الحكم المدني بالسودان إلى حكم عسكري كما يرفضون أي حديث وأي محاولة لتقويض المرحلة الانتقالية والانتقال السلمي نحو الديمقراطية والسلام الداخلي في السودان.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء الاربعاء، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، التقى اليوم مع بيرتس، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، والمستشار السياسي لرئيس الوزراء ياسر عرمان، ومستشارة رئيس الوزراء للتعاون الدولي عائشة البرير.

وأوضح رئيس بعثة "يونيتامس"، أنه أطلع رئيس مجلس الوزراء على ما جرى من مناقشات في مجلس الأمن خلال الأسبوع الماضي حول تطورات الوضع في السودان، كما ناقش المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت فجر أمس.

وجدد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة المُتكاملة لمساعدة الانتقال بالسودان، رفضه القاطع لأي محاولة انقلابية، مؤكداً في هذا الصدد رفض كل المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ومجموعة من الدول خاصة مجموعة أصدقاء السودان التي أصدرت بياناً ترفض فيه رفضاً قاطعاً لهذه المحاولة الانقلابية.

وأكد ضرورة التزام كافة المشاركين في العملية السياسية والاجتماعية بالسودان بخط الانتقال السلمي المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية.

وشدد على أهمية أن يتقدم السودانيون بحسب الاتفاق الذي تم فيما بينهم خاصة التقدم في خط السلم الأهلي وتطبيق الترتيبات الأمنية في دارفور والمنطقتين (النيل الازرق وجنوب كردفان) والانتقال السياسي بإنشاء وتأسيس المجلس التشريعي الانتقالي والتحضير لانتخابات ححرة في نهاية المرحلة الانتقالية، مؤكدا جاهزية الأمم المتحدة لمساعدة السودانيين والسودانيات في هذه العملية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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