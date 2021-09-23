البرلمان الجزائرى يصادق على برنامج الحكومة حول تعزيز دولة القانون والحريات

صادق أعضاء مجلس الأمة الجزائري ( الغرفة الأولى بالبرلمان)، بالإجماع على مخطط عمل الحكومة برئاسة أيمن بن عبد الرحمن.

وكان نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية بالبرلمان) قد صادقوا، نهاية الأسبوع الماضي، بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور رئيس الوزراء ، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان وأعضاء في الحكومة؛ وقد صوت آنذاك 318 نائبا بالموافقة و 65 بالرفض من بين 380 نائبا حضروا الجلسة.

يذكر أن مخطط عمل الحكومة استمد محاوره الخمسة الأساسية من برنامج الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والتزاماته الـ54 المتمحورة أساسا حول "تعزيز دولة القانون، تجديد الحوكمة، وتطوير العدالة وتعزيز الحريات والحوار والتشاور".

وعلى صعيد آخر، استنكرت الجزائر، محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدها السودان"باعتبارها تتنافى مع الاتفاق السياسي والنصوص التأسيسية لاتفاقيات الخرطوم واتفاقية جوبا للسلام، المندرجة ضمن عملية الانتقال الناتجة عن الإرادة التوافقية للأطراف المدنية والعسكرية السودانية".

وحسب بيان الخارجية الجزائرية، "في الوقت الذي كانت فيه الشعوب الإفريقية تعتبر أن عهد الانقلابات والتغييرات غير الدستورية التي كانت تتراكم، قد ولى في إفريقيا، شهد السودان الشقيق مؤخرًا محاولة انقلاب فاشلة تستنكرها وتدينها بشدة الجزائر".

أضاف بيان الخارجية الجزائرية: "تدعو الجزائر الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي لتكثيف الجهود من أجل التأكيد على تعزيز عملية إرساء الديمقراطية في إفريقيا، وتمسك الدول الأعضاء بالمبادئ الأساسية للاتحاد الإفريقي لا سيما رفض أي تغيير غير دستوري للحكومات وأي استيلاء على السلطة بالقوة لضمان احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية ومكاسب شعوبها الشقيقة لا سيما الحوكمة الرشيدة".

وكان أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أن محاولة الانقلاب التي شهدها السودان رتبتها عناصر من داخل المؤسسة العسكرية وخارجه.