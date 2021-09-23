الخميس 23 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن يدين الاعتداءات المُستمرة لميليشيا الحوثى على أراضى السعودية

طائرة حوثية مسيرة
طائرة حوثية مسيرة

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الاعتداءات المُستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية، واستهدافها بالصواريخ والطائرات المُفخخة المُسيرة.


وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، في بيان -أوردته وكالة الأنباء الأردنية، وقوف الأردن إلى جانب السعودية في وجه كلّ ما يُهدد أمنها وأمن شعبها.

 

كما أدانت وزارة الخارجية الكويتية، استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة السعودية عبر استهداف مدينة خميس مشيط بعدد من الطائرات المسيرة.

 

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أن استمرار هذه الممارسات العدوانية يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها، مشددة على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

 

في السياق، تمكنت الدفاعات الجوية السعودية، من اعتراض وتدمير طائرتين مُسيرتين مُفخختين أطلقهما الحوثيون تجاه خميس مشيط.

 

يأتي هذا فيما طالب اليمن مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بإدانة ومحاسبة ميليشيا الحوثي الانقلابية، تجاه 9 مواطنين بينهم طفل قاصر، أعدمتهم في 18 سبتمبر الجاري في صنعاء، في انتهاك صارخ لاتفاقية ستوكهولم والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.


من جانبها، عبرت الحكومة اليمنية، في خطاب سلمه المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي إلى مجلس الأمن الدولي، عن قلقها البالغ إزاء مصير اليمنيين الخاضعين لمحاكمات الميليشيا الحوثية، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية.

 

وشددت الحكومة اليمنية على أن هذه الإعدامات تعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية ستوكهولم التي نصت على الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرًا والواقعين تحت الإقامة الجبرية، وأن عمليات الإعدام هذه أمثلة واضحة على استخدام ميليشيا الحوثي المستمر للنظام القضائي الخاضع لسيطرتها للتخلص من أي معارضين والاستيلاء على ممتلكاتهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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