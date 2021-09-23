«وول ستريت» تنتعش بدعم قرار الفيدرالى الأمريكى بالإبقاء على برنامج شراء السندات

انتعشت البورصة الأمريكية "وول ستريت"، خلال جلسة تعاملات الأربعاء، على إثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على برنامجه الضخم لشراء السندات ونظام أسعار الفائدة المنخفضة للغاية من أجل دعم الأسواق المالية والاقتصاد خلال جائحة "كوفيد-19" في الوقت الحالي.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 457 نقطة، بنسبة 1.30%، ليتداول عند مستوى 34399 نقطة، وصعد مؤشر "ناسداك" 183 نقطة، بنسبة 1.3%، عند مستوى 14931 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 56 نقطة، بنسبة 1.3%، ليتداول عند مستوى 4411 نقطة.

وحدد عدد من المحللين شهري نوفمبر إلى ديسمبر كإطار زمني محتمل لصدور إعلان رسمي من الاحتياطي الفيدرالي لتقليص مشترياته الشهرية البالغة 120 مليار دولار من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، مع توقعات بإنهاء تلك المشتريات في منتصف العام المقبل.

وثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة في ختام اجتماع لجنة السوق المفتوحة، اليوم الأربعاء، عند نطاق يتراوح بين صفرة و0.25%، لكنه خفض توقعاته للنمو الاقتصادي الأمريكي هذا العام.

وقال مسؤولو المجلس إنه في حال استمر التقدم نحو أهداف التضخم والتوظيف على نطاق واسع كما هو متوقع، فإن لجنة السوق المفتوحة قد تقرر أن تعديل وتيرة شراء الأصول سيكون له ما يبرره قريبًا.

وكانت توقعات الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي قد أظهرت أن معظم أعضاء البنك يتوقعون عدم رفع معدل الفائدة حتى عام 2023.

ويتطلع أعضاء المجلس إلى إمكانية إجراء ثلاث زيادات لأسعار الفائدة في عام 2023 وثلاث زيادات أخرى في عام 2024، ليصل معدل الفائدة القياسي إلى 1.8% بنهاية تلك الفترة.