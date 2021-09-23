الخميس 23 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى والبنوك العامة

دولار أمريكي
دولار أمريكي

نعرض لكم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك، حيث شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري للشراء والبيع في البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية استقرارًا خلال تعاملات اليوم، وذلك في ظل ثبات حركة الطلب على العملة الأجنبية وتوفير الكميات اللازمة من الدولار في البنوك لسد حاجة الأسواق التجارية والمالية. 



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك



استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنوك طبقًا للسعر الرسمي من البنك المركزي، فى ظل اهتمام كبير من المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال والمصريين في الخارج بمعدلات أسعار صرف الدولار واليورو لحساب التعاملات المالية بينهم خلال تعاملات اليوم. 



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 



حافظ سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى  15.63 جنيه  للشراء  و15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف اليوم 




سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية    
 



سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري  15.63 جنيه للشراء  و15.73 جنيه  للبيع.

 بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر  15.63 جنيه للشراء، بينما سجل 15.73 جنيه للبيع.

حافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى  15،75 للشراء، بينما سجل 15،65  للبيع. 

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه عند مستوى  15.64 جنيه للشراء، و و15.74 للبيع. 

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري  15.65 للشراء، بينما سجل 15.75 للبيع. 

حافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى  15.67 للشراء، بينما سجل مبلغ 15.75 للبيع. 

سجل سعر الدولار في بنك عودة مقابل الجنيه المصري  15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع. 

 


سعر صرف اليورو في البنوك خلال تعاملات اليوم 

 

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي عند مستوى  18.54 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

استقر سعر اليورو في بنك مصر عند مستوى  18.54 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع. 

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وائل لطفي

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