مريم الصادق المهدى: أراضي الفشقة تتبع السودان وتحت سيادته

أكدت وزيرة خارجية السودان، الدكتورة مريم الصادق المهدي، على موقف السودان بشأن حدوده مع أثيوبيا، موضحة أن السودان قام باستعادة أراض تتبع له وتحت سيادته، ولديه جميع الوثائق التي تثبت ذلك، وليس لديه نية للسيطرة على أراضي الآخرين.

والتقت "المهدي" في الخرطوم، مع أولوسيجون أوباسانجو الرئيس النيجيري الأسبق، والمبعوث السامي للاتحاد الإفريقي للقرن الإفريقي.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صحفي، أن أوباسانجو تطرق إلى امكانية لعب الاتحاد الأفريقي دورًا في تقريب وجهات النظر بين السودان وأثيوبيا في ملف الحدود بغية تعزيز الأمن الإقليمي.

وناقش اللقاء أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي عن طريق الالتزام بالمبادئ الأساسية للاتحاد الأفريقي للتغلب على كافة التحديات التي تواجه دول المنطقة.

وشددت وزيرة خارجية السودان، على تطلع السودان الرئيس الحالي لمنظمة "إيجاد" للعمل المشترك والتنسيق الوثيق و الفعّال مع الاتحاد الأفريقي والمبعوث السامي، إكمالًا للجهود التي بدأها رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، لمواجهة ومعالجة كافة التحديات الراهنة بمنطقة القرن الأفريقي.

وفي وقت سابق، أكدت وزيرة الخارجية السوادنية، أن السلطات السودانية المختصة قد أحبطت أمس المحاولة الإنقلابية الفاشلة التي قام بها بعض الضباط من الرتب الوسيطة والصغرى، بالإضافة إلى بعض المدنيين ذوي الصلة بالنظام البائد.

وأضافت وزير الخارجية السودانية، في المؤتمر الذي قدمته للسلك الدبلوماسي المعتمد بالخرطوم حول المحاولة الانقلابية الفاشلة، أن قيادة القوات المسلحة تصدت لها، وقد تمت السيطرة الكاملة على الوضع، كما تم إلقاء القبض على قادة تلك المحاولة من العسكريين والمدنيين ، ويجري التحري معهم حاليًا.

وقالت إن محاولة انقلابية فاشلة قامت بها بعض الضباط من الرتب الوسيطة والصغرى، تصدت لهم قيادة القوات المسلحة ولم يجدوا الاستجابة التي كانوا ينتظرونها من الوحدات المختلفة بالإضافة إلى بعض المدنيين ذوي الصلة بالنظام البائد، وأنه قد تمت السيطرة الكاملة على الوضع، كما تم إلقاء القبض على قادة تلك المحاولة الانقلابية الفاشلة من العسكريين والمدنيين، ويجري التحري معهم حاليًا.

وتابعت أن التقدم المطّرد والنجاحات والإنجازات المتتالية التي حققتها ثورة ديسمبر المجيدة، على الصعيد السياسي والدبلوماسي، ونجاح حكومة الفترة الانتقالية في فك طوق العزلة الدولية الذي كان مضروبًا على السودان من جراء السياسات الرعناء للنظام المباد، وخصوصًا الدلائل الواضحة على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد في الآونة الاخيرة، أزعج عناصر الثورة المضادة ، وأصابهم بالإحباط مما دفعهم إلى هذه المحاولة اليائسة الرامية إلى قطع الطريق أمام مسيرة الفترة الانتقالية الماضية بعزم نحو إنجاز التحول الديمقراطي المنشود.