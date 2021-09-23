الاتحاد الأوروبى ومجلس التعاون الخليجى يناقشان تعزيز التعاون الثنائى

ناقش الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، مع أعضاء وفد مجلس التعاون لدول الخليج العربي، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، آخر التطورات في المنطقة، وآفاق تعزيز الحوار والتعاون الثنائي.

وجاء في بيان نشرته المفوضية الأوروبية قبل قليل، على موقعها الرسمي، أن "بوريل"، أكد خلال اللقاء أن الديناميكيات الإيجابية للنشاط المتجدد لمجلس التعاون الخليجي، والتي ساهمت في تخفيف حدة التوترات في المنطقة، وفرت فرصًا لتعزيز المشاركة المؤسسية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في المجالات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح البيان أن "بوريل"، أكد حرص الاتحاد الأوروبي، بعد مرور أكثر من 30 عامًا على توقيع اتفاقية التعاون بين الجانبين، على استكشاف المزيد من سبل التعاون مع مجلس التعاون الخليجي ودوله الأعضاء، بشأن القضايا على الساحتين الإقليمية والعالمية، بما في ذلك التحول الأخضر والرقمي والانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

كما ناقش جوزيف بوريل، مع زعماء دول غرب البلقان آخر المستجدات في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

جاء ذلك خلال مأدبة عشاء غير رسمية أقامها "بوريل"، الليلة الماضية في نيويورك، على هامش اجتماعات مجلس الأمن الدولي، حيث أجرى الجانبان حوارًا مفتوحًا حول الوضع في المنطقة وآخر الاستعدادات بشأن قمة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان المرتقب عقدها الشهر المقبل.

وقال "بوريل"- في بيان صحفي نشره صباح اليوم الأربعاء، على موقعه الإلكتروني الرسمي- إن اللقاء أتاح فرصة لمناقشة التوقعات بشأن انضمام هذه البلدان إلى الاتحاد الأوروبي، مشددًا على الحاجة إلى التزام قوى من جانب شركاء غرب البلقان والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء للتغلب على الديناميات الحالية ودفع العملية إلى الأمام.

شارك في الحوار رئيس الجبل الأسود ميلو دوكانوفيتش، ورئيس مقدونيا الشمالية ستيفو بنداروفسكي، ورئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك زيليكو كومشيتش، ورئيس كوسوفو فيوزا عثماني، ورئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، وكذلك وزير خارجية صربيا نيكولا شارك سيلاكوفيتش.