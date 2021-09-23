محافظ الوادى الجديد: اعتبار من لم يتلق لقاح كورونا من الموظفين منقطع عن العمل

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء الأربعاء، اعتبار من لم يتلق اللقاح ضد فيروس كورونا انقطع عن العمل بداية اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021، وذلك بكافة القطاعات والمديريات والإدارات بالمحافظة.

يأتي هذا تنفيذا لقرار المحافظة رقم 404 لسنة 2021 والمتضمن التزام العاملين بمحافظة الوادي الجديد بالحصول على تطعيم اللقاح الخاص بفيروس كورونا وكل من امتنع عن الحصول على اللقاح عرض نفسه للمساءلة القانونية، ويعد ممتنعا عن تنفيذ تعليمات السلطة المختصة، مع حظر دخوله جهة العمل المكلف بها واعتباره منقطعا عن العمل؛ حفاظا على صحة زملائه في العمل.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بحظر دخول أي عامل غير متلقي لقاح فيروس كورونا مع إحضار الشهادة الصحية التي تثبت تلقيه اللقاح، وفي حالة وجود أي موانع يتم أحضار ما يثبت ذلك لجهة العمل للإطلاع عليها

وشدد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على سرعة تلقي المواطنين للقاح فيروس كورونا بالتزامن مع تحذيرات وزارة الصحة والسكان من ارتفاع الإصابات خلال هذه الفترة، مؤكدًا على سرعة الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاعات الحكومية، حفاظًا على صحة المواطنين، وتشديد الرقابة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المساجد الكبرى.

ومن جهته، أكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، تواجد فرق متحركة لتلقى لقاح كورونا جرعة اولى بالوحدة الصحية بالقرى تيسيرًا على المواطنين.

وأهابت بالمواطنين التسجيل على الموقع الالكترونى قبل تلقى اللقاح بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وفي نفس السياق شاركت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، بإجتماع مجلس المحافظين الذي عقد برئاسة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عبر الفيديو كونفرانس بحضور الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة لمتابعة مستجدات الوضع الصحي وخطة مواجهة فيروس كورونا.