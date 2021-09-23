تنشيط السياحة تستعد للمشاركة فى معرض «London WTM 2021»

اعلنت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بصدد المشاركة بمعرض "London WTM 2021"، والمزمع عقدة بمدينة لندن – إنجلترا خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر.

وقد طالبت الهيئة من الشركات الراغبة في المشاركة بالمعرض سرعة سداد قيمة المشاركة في موعد غايته 5 أكتوبر المقبل، موضحة أن قيمة المشاركة فى المعرض للجناح الواحد 1700 دولار أمريكي، مطالبة الشركات الراغبة في الاشتراك بسرعة سداد رسوم الاشتراك و تسليم البيانات من اسم الشركة، وعنوانه، والموقع الإلكتروني الخاص بها على خطاب مختوم من الشركة باللغة الإنجليزية.

وقد عقد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية اجتماعاً مع عدد من رؤساء ومديري الشركات السياحية المصرية العاملة في السوق البريطاني لمناقشة سُبل وآليات الترويج للمقصد السياحي المصري بالمملكة المتحدة، ودفع الحركة السياحية الوافدة منها إلى مصر، وذلك في إطار قيام المملكة المتحدة بتخفيف القيود المتعلقة بالسفر إلى مصر مما يعكس عودة الثقة في الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المُطبقة بالمقصد السياحي المصري.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من مختلف الأسواق السياحية المستهدفة بالشراكة مع الخبراء والمتخصصين من شركات السياحة المصرية وممثلي القطاع الخاص.

وخلال الاجتماع تم المناقشة بين الهيئة والشركات طرق تنفيذ حملات ترويجية وأنشطة مشتركة والمشاركة المصرية في فعاليات بورصة لندن السياحية "WTM 2021"، والمقرر عقدها في شهر نوفمبر القادم، كما تم مناقشة إمكانية تنظيم عدد من الرحلات التعريفية خلال الأشهر القادمة لعدد من الصحفيين والمدونين لنقل صورة حية عن الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها مصر وما تذخر به مصر من مقاصد سياحية ومنتجات غنية ومتنوعة.