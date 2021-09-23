الخميس 23 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنفيذ 3528 مشروعًا خلال ثلاثة أعوام بالبحيرة

دمنهور
دمنهور

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على وضع خطة ورؤية شاملة لتطوير كافة الميادين والشوارع وإظهار المظهر الحضارى والجمالى والطابع المميز لكل مدينة والعمل على إحداث نقلة نوعية لشوارع المدينة وتطويرها، وفقا لأحدث النظم العالمية

وأوضح المحافظ أن محافظة البحيرة شهدت طفرة كبيرة وإنجازات عملاقة فى شتى القطاعات بالتزامن مع احتفال المحافظة بعيدها القومى، وضمن هذه الإنجازات تطوير ورفع كفاءة شارع عبد السلام الشاذلى من أعمال رصف وتشجير وعمل بلدورات ومحطات انتظار ركاب بطول ٢.٨ كم، وأماكن وممرات لصعود ونزول وإضاءة على جانبى الرصيف لخدمة ذوى الهمم ودهانات الأعمدة الديكورية بتكلفة ٣٥ مليون جنيه بنسبة إنجاز ١٠٠%.

كما أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، وبمشروعات تتجاوز الآفاق تبلغ ٣٥٢٨ مشروعًا تتخطى تكلفتها الاستثمارية ٧٢ مليار، خلال ثلاث أعوام فقط منها رصف وتنفيذ ١٠٠٧ طرق وكبارى بالقرى والمراكز والمدن داخل الخطط الاستثمارية تتجاوز تكلفتها مليار جنيه، وكذا تنفيذ ٤٢ طريقًا وكوبرى بالبحيرة بخطة الهيئة العامة للطرق والكبارى بتكلفة تتجاوز ٧ مليار جنيه، لنسير نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين فى ظل القيادة الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية يعد إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوق.

يأتى هذا فى إطار خطة محافظة البحيرة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية بنطاق المحافظة بما يتناسب مع المظهر الحضارى والجمالى للمدينة و العمل على احداث نقله نوعيه بشوارع مدينة دمنهور. 
 

محافظة البحيرة منة مشروعات مشروعات قومية الجمهورية المشروعات القومية

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قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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