بيكا يتحدى داروين

في سنة 1990 تم عرض فيلم كابوريا للراحل أحمد زكي وإخراج خيري بشارة عن شاب ملاكم كان بيحلم يروح "الأوليمبية" وطبعًا ما بيقدرش يحقق حلمه وينتهي بيه الأمر في صراع لقتل الملل بين زوج وزوجته وشلتهم من الطبقة الغنية في المجتمع.

حسن هدد الملاكم تراهن عليه الزوجة حورية قصاد ملاكمين بيجيبهم جوزها المليونير سليمان. المهم هدهد بيكسب كل الماتشات وده بيخلي الملل يتسرب إلى شلة الزوجين وبيرموا حسن بحثًا عن أي حاجة تكسر الملل من كثرة فوز هدهد اللي بقي نمرة مكررة.

الفيلم وأحداثه فكرتني ب الساحل واللي بقي بيحصل تقريبًا كل سنة في الصيف في الحفلات هناك وظهور مطربي المهرجانات والرقصات فيها.

اتكتب كتير على موضوع الإسفاف في أغاني المهرجانات والغريب بالنسبة لي هو أن الموضوع قلب من رفض واستنكار إلى قبول في كل الحفالات وتباهي الطبقة الغنية باستضافة الأصوات التي لا تنتمي إلى أصوات الأعراق البشرية أكثر منها إلى أصوات من فصائل أخرى قد تكون حية أو اندثرات من فصائل أخرى. هل تفسير الحالة ديه ولو شويه يمكن نفسره بظاهرة حسن هدهد ولا الوضوع معقد أكتر من أنه عيلة أو شلة أصابها الملل؟

المدافعون عن هذه الظاهرة يستشهدون بتاريخ ألأغنية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين مع أغاني وأدوار وطقاطيق زي وانا لسه نونو وارخي الستاره اللي ف ريحنا والخلاعة والدلاعة مذهبي.

والحقيقة أن مصر تحت الاحتلال الإنجليزي عانت كثيرًا من الحرب العالمية الأولى وتوقفت مصانع حلج القطن، وكانت الحالة الاقتصادية في انهيار وكان الفن انعكاسًا لحالة الإحباط العامة في البلد.

المثل الثاني هو ظهور مطربي الكاسيت وأشهرهم أحمد عدوية بعد النكسة وبرضوا حالة الانكسار والإحباط في كل أنواع الفنون.

الفترتين دول بالذات كان هناك تفسير مقنع لظهور خط يختلف عن الموسيقي الراقية في مصر التي تطورت طبيعيًا من سيد درويش اللي نقل الموسيقي من نمطية الموشحات السائدة إلى ما نعرفه من الموسيقي العربية، بعدها كان القصبجي الذي أثر في جميع ملحني عصره ثم محمد عبدالوهاب الراعي الرسمي لجمال الموسيقي العربية.

بعد غياب لأعلام الطرب زي أم كلثوم وحليم كانت هناك فجوة ملاها حميد الشاعري وموسيقي الجيل واتفرق أو اعتزلوا مطربي المرحلة ديه وبقي برضوا فراغ بعدهم فترة طويلة في اعتقادي أن أوكا وأورتيجا كانوا البداية الرسمية لفترة المهرجانات الكارثية اللي وصلتنا لـ حمو بيكا.

الرد إلى جانب تفسير وجود انحطاط في المنتج الغنائي عل مر التاريخ ببساطه أن طول رحله الاغنيه منذ تطورها ل عصر المطربين العظام كان هناك دايما بديل. ممكن تسمع عدويه في كاسيت أو تروح حفله الخميس ل أم كلثوم.

آه بقي فيه لا مركزية في إنتاج الفن وأي حد ممكن يغني من غير تصريح نقابة بس ده ما يبررش الانحطاط اللي فيه أغاني المهرجانات. كانت الأغنية بتطور دايمًا قدام، كلمات تبقي أرقي والأصوات تتطور والجمهور بيطلب من حليم يعيد لازمة زي الهوا لـ بليغ.

المهرجانات وبيكا أثبتوا خطأ داروين وأن الطبيعة تتطور باختيار أو انتخاب الأفضل، كلمات نتكسف نسمعها، أصوات غريبة، ومفيش الحان ولا لازمة. هل هي ظاهرة هدهد أو اختفاء البديل أو عجزنا عن إنتاج حاجات جميلة ولا إحنا اللي نستاهل القرف؟ أعتقد أن إجابات الأسئلة ديه وغيرها هتنزل قريب في مهرجان لـ حسن شاكوش.