الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

استجابة لـ«الدستور».. «التعليم» تعفي الطالبة دنيا محمد من المصروفات الدراسية

الطفلة دنيا محمد
الطفلة دنيا محمد أصغر فنانة تشكيلية

استجابت وزارة التربية والتعليم لما نشرته “الدستور” حول حالة الطفلة دنيا محمد أصغر فنانة تشكيلية، حيث كانت تطالب بإعفاءها من المصروفات الدراسية بسبب ظروفها.

وتواصلت وزارة التربية والتعليم مع الطفلة ووعدتها بإعفاءها من المصروفات.

وكانت قد نشرت “الدستور” عنها تقريرا خلال الأيام الماضية.

«كل أملى إن حد يدفعى مصروفات مدرستى بعدما منعت كورونا أبى من عمله».. بهذه الكلمات استغاثت الطفلة دنيا محمد بالرئيس السيسي، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مؤكدة خلال استغاثتها لموقع الدستور أنها تدرس فى الصف السادس الابتدائي بمدرسة الشهيد احمد حمدى التجريبية لغات فى مصر الجديدة وشقيقتها فى الصف الرابع الابتدائي تدعى "مكة".


وقالت “دنيا”: مصروفاتى الدراسية 1000 جنيه ومدفعتهاش من العام الماضي ولو لم أدفع المصروفات هذا العام سوف أحرم من الكتب، وأتمنى استكمال دراستى فى الظروف العائلية الصعبة التى نمر بها، فوالدى مبيض محارة لكنه فقد عمله بسبب كورونا.


“دنيا” أصغر فنانة تشكيلية فى مصر، حصلت على عدد من التكريمات منها تكريم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدائم، وأيضًا تكريم من زاهى حواس.


قالت: حققت إنجازات لم يسبق لأحد علي مستوي مصر والوطن العربي بشهادة كبار الفنانين في مصر وخارجها، قابلت عدد من الوزراء حصدت المركز الأول في الفن التشكيلي، حاليا بطلة السوبر على مستوى القاهرة.


واختتمت الطفلة استغاثتها: أريد فقط أن يتكفل أحدا بمصروفات دراستى وشقيقتى مكة لرفع العبء من على كاهل والدى الذي فقد عمله وتغير كل شىء فى حياتنا بعد جائحة كورونا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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