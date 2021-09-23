غلق 14 معملًا ومنشأة طبية بسبب مخالفات فى التراخيص بدمياط

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بدمياط، تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور أحمد عبد الجواد، حملة فى مدينة دمياط الجديدة ومركز الزرقا، حيث تم المرور على عدد ١٦ منشأة طبية من عيادات ومعامل ومراكز طبية ومركز تجميل وتغذية فى محيط دمياط الجديدة ومركز الزرقا .

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع معمل غير مرخص ومركز طبى ومخالف لشروط التشغيل والترخيص، وتم رصد مخالفات فى معايير مكافحة العدوى فى 12 منشأة وتم عمل إنذارات بالمخالفات لتلافيها بأسرع وقت، كما تم تحريز عدد من محاضر الأدوية والكيمياويات منتهية الصلاحية.

وجارٍ استصدار ١٤ محضر غلق لحين توفيق الأوضاع والالتزام بالاشتراطات اللازمة طبقا لقانون ٥١ لسنه ٢٠٠٨ وقانون ١٥٣ لسنه ٢٠٠٤.

وناشدت الدكتورة سارة العوضي، مدير إدارة العلاج الحر، بسرعة الانتهاء من إجراءات الترخيص وتقديم الأوراق اللازمة للانتهاء منها لتوفيق الأوضاع وحرصا على سلامة وأمان المريض.

وأعلنت أدارة المعامل بمديرية الشئون الصحية بدمياط، أنه تم عمل ٧٩٨٦٣ تحليلًا مختلفًا بمعامل المستشفيات التابعة لمديرية الصحة وتم توفير جهاز كمياء دم وعدد 2 جهاز صور دم وميكروسكوب وحضانه وحمام مائى لمعمل مستشفى دمياط العام لخدمة العيادات الخارجية، وجهاز صور دم لمستشفى دمياط التخصصى و تم توفير جهاز pcr بمعمل مستشفى الحميات لإجراء تحليل فيرس b بالمحافظة وعدد من المحافظات والاشتراك فى عدد 7 قوافل علاجية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة” باجمالى عدد ١٢٣٩ تحليل كمياء دم و٢٨٥ طفيليات وتمت المشاركة بحملات صندوق مكافحة وتعاطى المخدرات بإجمالي فحوص ٢٩١٠ موظفين والمشاركة بعدد ٦ حملات مرورية مع إدارة مرور دمياط وزارة الداخلية بإجمالي ٩٠٠ سائق وتم إجراء ١٠٠٦ تحاليل مخدرات رباعى للسائقين بمعمل إدارة المجالس الطبية.

وأوضح الدكتور حسن سليم، مدير إدارة المعامل أن إدارة المعامل تواصل خدماتها بأعلى مستوى ومتابعة سير العمل عن طريق الفرق الإشرافية بمعامل المستشفيات والوحدات الصحية وذلك للحرص على تقديم الخدمات الطبية اللائقة.