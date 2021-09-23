مباحثات بين ليبيا وتشاد والنيجر والسودان لتفعيل اتفاقية أمن الحدود

بحثت وزارة الخارجية الليبية، اليوم الأربعاء، سبل وضع آلية عمل لتنفيذ الالتزام الواقع على الدولة الليبية تجاه الاتفاقية الرباعية لأمن الحدود المبرمة في 2018، والمراد تفعيلها مع تشاد والنيجر والسودان.

وأوضحت الخارجية الليبية في بيان مساء اليوم، أن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد خليل عيسى عقد اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة الخارجية اليوم بحضور وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة ووكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية، ورئيس أركان حرس الحدود، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع، ورئيس هيئة العمليات بالجيش الليبي ومندوبين عن جهاز المخابرات العامة، وهيئة العمليات (إدارة الاستطلاع) برئاسة الأركان العامة، وبحضور عدد من مديري الإدارات والمكاتب المعنية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأشارت الخارجية الليبية إلى أن المشاركة في هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود التي تبدلها وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش بشأن تأمين الحدود، وسعيها لوضع الاتفاقية الرباعية الموقعة مع السودان وتشاد والنيجر موضع التنفيد.

كما تناول الاجتماع بحث سبل وضع آلية عمل لتنفيذ الالتزام الواقع على الدولة الليبية تجاه الاتفاقية الرباعية لأمن الحدود المبرمة في 2018 ، والمراد تفعيلها مع تشاد والنيجر والسودان.

وأوضح وكيل الخارجية الليبية أن وزارة الخارجية من مهامها التنسيق والتواصل الخارجي والداخلي لتفعيل الاتفاقية الرباعية، أما مسألة تنفيذها فهي موكلة إلى الجهات المعنية، مؤكدا ضرورة أن يكون لليبيا خطة فنية واضحة ومقترحات للجانب الليبي حيال وضع الاتفاقية المذكورة موضع التنفيذ.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة فنية من القطاعات المعنية، ستبدأ اجتماعاتها اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، بهدف وضع خطة عمل وطنية ستعرض على المجلس الرئاسي لمناقشتها واعتمادها بُغية عرضها فيما بعد على الدول المشاركة في الاتفاقية المذكورة كمقترحات للجانب الليبي.

المنفي يتمسك بحكومة الوحدة

وأكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، في وقت سابق الأربعاء، أن حكومة الوحدة الوطنية تواصل عملها، وأن المرحلة حاسمة مطالبا الدول المهتمة بالشأن الليبي والمجتمع الدولي بدعم مبادرة استقرار ليبيا.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش في الاجتماع الوزاري حول عملية السلام في ليبيا، والذي عقد اليوم في نيويورك.

وركز الاجتماع على مخرجات مؤتمر برلين 2 وما تحقق منها، كما أجمعت الدول المشاركة على دعم العملية السياسية في ليبيا، ودعم مبادرة استقرار ليبيا التي أعلنتها وزيرة الخارجية الليبية في يونيو الماضي ودعت إلى مؤتمر حولها في 21 أكتوبر المقبل.