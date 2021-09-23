وزير الصحة السنغافوري: نراقب قدرة المستشفيات في استيعاب إصابات كورونا

صرح وزير الصحة السنغافوري أونج يي كونج بأن الحكومة تراقب عن كثب قدرة المستشفيات في استيعاب إصابات "كورونا"، محذرا من أنها قد تضطر إلى فرض المزيد من القيود في حال ساء الوضع الوبائي في البلاد.

وقال الوزير، في تصريحات له أوردتها صحيفة "سترايت تايمز" السنغافورية، اليوم الأربعاء، عبر موقعها الإلكتروني: إن الحكومة بالفعل اتخذت مجموعة من الإجراءات المعمول بها، مُشيرًا إلى أن المضي قدمًا في فرض المزيد من القيود سيكون "الملاذ الأخير" لمكافحة الوباء.

كما أشار إلى أن متغير دلتا "السلالة الهندية المتطورة من الفيروس" استمر في الانتشار بسرعة كبيرة على الرغم من الإجراءات المعمول بها حاليًا، وتجاوزت الحالات اليومية المصابة به التوقعات السابقة.

وأضاف: "خططنا أن تكون لدينا فترة تجهيزية، يمكننا خلالها فتح البلاد تدريجيا من خلال التعامل مع تسجيل من 100 إلى 200 حالة يوميا، لكن دلتا لم تنتظر حتى نكون مستعدين وهاجمتنا أولاً".

وأكد وزير الصحة أن “المكافحة ضد متغير دلتا أمرًا يشبه الحرب حقًا”، محذرا من أنه يمكن أن يولد مفاجآت لا يمكن توقعها، لذلك "عليك أن تكون قادرًا على التُكيف وتغيير الخطط على نحو سريع"، بحسب قوله.

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة تسجيل 1457 إصابة جديدة بكوفيد-19، الأربعاء، في أعلى حصيلة يومية منذ أبريل من العام الماضي.

جاءت أحدث زيادة في حالات الإصابة بعد تخفيف بعض الإجراءات الخاصة باحتواء كوفيد-19، ما دفع السلطات لوقف مزيد من إجراءات إعادة فتح الاقتصاد، وحصل أكثر من 80% من سكان البلاد على اللقاحات الواقية من كوفيد-19.