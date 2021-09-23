حظك اليوم جميع الأبراج الفلكية الخميس 23 سبتمبر 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية ليوم 23 سبتمبر 2021 على النحو التالي.



- برج الحمل

مهنيًا: يحمل هذا اليوم تطوّرات ايجابية ومشاريع خلاّقة وأخبارًا جيدة على الصعيدين المهني والشخصي.

عاطفيًا: عليك ان تقف إلى جانب الشريك، حتى يتمكن من تجاوز مشكلاته العائلية.

صحياً: عليك التذكر دائماً أن لا غنى عن الرياضة للمحافظة على الرشاقة.

ومن مشاهير هذا البرج أحلام مستغانمي.

أحلام مستغانمي

- برج الثور



مهنياً: انتقال القمر إلى برجك يجعلك تحصل على ما كنت تبحث عنه وتتلقى أخباراً جيدة عبر اتصال يأتيك مباشرة وتستقطب الأرباح.

عاطفياً: الرومانسية قوية في حياتك اليوم فلا تترك هذه الفرصة، حاول توطيد أواصر العلاقة بالشريك.

صحياً: استفد من النصيحة التي يسديها إليك خبير التغذية كي تحسن وضعك الصحي

ومن مشاهير هذا البرج حسن الرداد.

حسن الرداد

- برج الجوزاء



مهنياً: بانتظارك الكثير من المسؤوليات، وتتعرّض للإرهاق ولكنّك لن تفشل، بل تحقّق أفضل النتائج.

عاطفياً: الحبيب مل من تصرفاتك الغريبة. حاول تغيير نمط تعاطيك معه وتفهمه أكثر فأكثر.

صحياً: لا بأس برحلة في أحضان الطبيعة والسير ضفاف أحد الأنهار.

ومن مشاهير هذا البرج زبيدة ثروت.

زبيدة ثروت

- برج السرطان

مهنياً: نشاطات متنوعة ذات علاقة بالتمويلات هذا اليوم تحت تاثير القمر من الثور وتكون مفضّلة بشكل خاص.

عاطفياً: اندفاعك لمساعدة الشريك سلاح ذو حدّين، فحاول أن تخفّف ذلك حتى لا تدفع الثمن لاحقاً.

صحياً: أنت مستعد دائماً للمشاركة في نشاط اجتماعي أو ترفيهي يقام في منطقتك.

ومن مشاهير هذا البرج: غادة عبد الرازق.

غادة عبد الرازق

- برج الأسد



مهنياً: مشكلة مهنية تتجاوزها سريعاً، لكن بعض الانعكاسات تتردد أصداؤها من دون أن تؤثر فيك مباشرة.

عاطفياً: مهما تنوعت الآراء بينك وبين الشريك، فإنّ العناوين العريضة تبقى هي الأساس المتين لهذه العلاقة.

صحياً: أظهر قدرتك على التحمل في ما يتعلق بالحمية التي تتبعها، البداية صعبة، لكن النهاية سارّة.

ومن مشاهير هذا البرج رامي عياش.

رامي عياش

برج العذراء

مهنياً: تجد العمل الملائم لك، أو تتمتع بمهارة كبيرة، لكي تواجه أوضاعاً معقدة وتجد لها الحلول بسرعة مذهلة.

عاطفياً: تصرفات الشريك الغريبة قد تكون مبرّرة، من الأفضل أن تجد الأعذار المقنعة قبل مواجهته.

صحياً: المغريات كثيرة والإرادة ضعيفة. لا تستسلم لأي منهما مهما وجدت أن الأمور صعبة.

ومن مشاهير هذا البرج إيمان العاصي.

إيمان العاصي

- برج الميزان

مهنياً: تكتسب إحدى العلاقات أهمية خاصة في حياتك وتلتقي أصدقاء. تنتمي إلى مؤسسة جديدة أو تلاقي تقديراً أو تكلف بمهمة.

عاطفياً: تنهال عليك علامات الحب من كل صوب وتحقّق رغبة دفينة طالما سعيت إليها.

صحياً: بعض التمارين الصباحية مصحوبة بالإكثار من شرب المياه نهاراً علاج ناجح لحمية صحية.

ومن مشاهير هذا البرج بيلا حديد.

بيلا حديد

- برج العقرب



مهنياً: لا تناسبك مواقع الكواكب من الميزان ولا انتقال القمر الى الثور لذلك حذار الإشكالات مع المحيط والتحديات. إبتعد عن المواجهات وكُن دبلوماسيّاً.

عاطفياً: بعضهم يضغط عليك لتترك الحبيب، استمع إلى نداء قلبك. لا تدع بعض الأفكار السلبية تسيطر في علاقتك بالحبيب.

صحياً: واكب الأبحاث العلمية الحديثة التي تقدم أفكاراً جديدة للمحافظة على الصحة سليمة.

ومن مشاهير هذا البرج هند صبري.

هند صبري

- برج القوس

مهنياً: تبدو واثقاً جداً بنفسك وقد تحقق أمنية ما. تخطّط لسفر او تقوم به او يكون لزميل دور في ما تؤول اليه الظروف.

عاطفياً: اصغِ الى وجهة نظر الحبيب فقد تجد أنه على حق. ثق به أكثر ولا تشكك في تصرفاته.

صحياً: حذار الإكثار من الحلويات والشوكولا، وحاول التخفيف منها قدر المستطاع.

ومن مشاهير هذا البرج براد بيت.

براد بيت

- برج الجدي



مهنياً: إذا أردت تحقيق شيء رائع فهو يحصل اليوم. مع انتقال القمر الى برج الثور الترابي الصديق ما ينير طريقك لاتخاذ قرارات مهمة.

عاطفياً: تقابل الشخص المناسب هذا اليوم، وقد يشعرك ذلك بارتياح كبير بعد فترة صعبة أمضيتها أخيراً.

صحياً: كثيرة الأمراض التي يعانيها الناس اليوم، وبعضها ناتج من الإهمال والاستخفاف. كن حذراً.

ومن مشاهير هذا البرج: ليلى علوي

ليلى علوي

- برج الدلو

مهنياً: لا تتخذ أي خطوة جديدة ما دمت تحس بأنك غير قادر على التواصل مع الشخص الشجاع فيك.

عاطفياً: أنت تُشرقُ من دون توقّف، هناك مكان لكُلّ شيء وكُلّ شيء في مكانه؛ إنه إحساس جميل هذا اليوم.

صحياً: ساعد أصدقاءك على تخطي أزماتهم كي تنعم بالكثير من الحرية في طلب معونتهم لاحقاً.

ومن مشاهير هذا البرج يوسف شاهين.

يوسف شاهين

- برج الحوت



مهنياً: لديك الكثير من اللقاءات التى تتخذ خلالها قرارات حاسمة، في الجو جدل بسبب وجهة نظر جديدة تُطرح عليك.

عاطفياً: حاول عدم الاستماع الى الإشاعات من المقرّبين، وخصوصاً أن بعضهم يحاول صبّ الزيت على النار.

صحياً: إحرص على استعمال الزيت النباتي الصحي، وتجنب مختلف أنواع السمنة ومشتقاتها.

ومن مشاهير هذا البرج ريهانا.