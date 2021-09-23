حظك اليوم جميع الأبراج الفلكية الخميس 23 سبتمبر 2021
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية ليوم 23 سبتمبر 2021 على النحو التالي.
- برج الحمل
مهنيًا: يحمل هذا اليوم تطوّرات ايجابية ومشاريع خلاّقة وأخبارًا جيدة على الصعيدين المهني والشخصي.
عاطفيًا: عليك ان تقف إلى جانب الشريك، حتى يتمكن من تجاوز مشكلاته العائلية.
صحياً: عليك التذكر دائماً أن لا غنى عن الرياضة للمحافظة على الرشاقة.
ومن مشاهير هذا البرج أحلام مستغانمي.
- برج الثور
مهنياً: انتقال القمر إلى برجك يجعلك تحصل على ما كنت تبحث عنه وتتلقى أخباراً جيدة عبر اتصال يأتيك مباشرة وتستقطب الأرباح.
عاطفياً: الرومانسية قوية في حياتك اليوم فلا تترك هذه الفرصة، حاول توطيد أواصر العلاقة بالشريك.
صحياً: استفد من النصيحة التي يسديها إليك خبير التغذية كي تحسن وضعك الصحي
ومن مشاهير هذا البرج حسن الرداد.
- برج الجوزاء
مهنياً: بانتظارك الكثير من المسؤوليات، وتتعرّض للإرهاق ولكنّك لن تفشل، بل تحقّق أفضل النتائج.
عاطفياً: الحبيب مل من تصرفاتك الغريبة. حاول تغيير نمط تعاطيك معه وتفهمه أكثر فأكثر.
صحياً: لا بأس برحلة في أحضان الطبيعة والسير ضفاف أحد الأنهار.
ومن مشاهير هذا البرج زبيدة ثروت.
- برج السرطان
مهنياً: نشاطات متنوعة ذات علاقة بالتمويلات هذا اليوم تحت تاثير القمر من الثور وتكون مفضّلة بشكل خاص.
عاطفياً: اندفاعك لمساعدة الشريك سلاح ذو حدّين، فحاول أن تخفّف ذلك حتى لا تدفع الثمن لاحقاً.
صحياً: أنت مستعد دائماً للمشاركة في نشاط اجتماعي أو ترفيهي يقام في منطقتك.
ومن مشاهير هذا البرج: غادة عبد الرازق.
- برج الأسد
مهنياً: مشكلة مهنية تتجاوزها سريعاً، لكن بعض الانعكاسات تتردد أصداؤها من دون أن تؤثر فيك مباشرة.
عاطفياً: مهما تنوعت الآراء بينك وبين الشريك، فإنّ العناوين العريضة تبقى هي الأساس المتين لهذه العلاقة.
صحياً: أظهر قدرتك على التحمل في ما يتعلق بالحمية التي تتبعها، البداية صعبة، لكن النهاية سارّة.
ومن مشاهير هذا البرج رامي عياش.
برج العذراء
مهنياً: تجد العمل الملائم لك، أو تتمتع بمهارة كبيرة، لكي تواجه أوضاعاً معقدة وتجد لها الحلول بسرعة مذهلة.
عاطفياً: تصرفات الشريك الغريبة قد تكون مبرّرة، من الأفضل أن تجد الأعذار المقنعة قبل مواجهته.
صحياً: المغريات كثيرة والإرادة ضعيفة. لا تستسلم لأي منهما مهما وجدت أن الأمور صعبة.
ومن مشاهير هذا البرج إيمان العاصي.
- برج الميزان
مهنياً: تكتسب إحدى العلاقات أهمية خاصة في حياتك وتلتقي أصدقاء. تنتمي إلى مؤسسة جديدة أو تلاقي تقديراً أو تكلف بمهمة.
عاطفياً: تنهال عليك علامات الحب من كل صوب وتحقّق رغبة دفينة طالما سعيت إليها.
صحياً: بعض التمارين الصباحية مصحوبة بالإكثار من شرب المياه نهاراً علاج ناجح لحمية صحية.
ومن مشاهير هذا البرج بيلا حديد.
- برج العقرب
مهنياً: لا تناسبك مواقع الكواكب من الميزان ولا انتقال القمر الى الثور لذلك حذار الإشكالات مع المحيط والتحديات. إبتعد عن المواجهات وكُن دبلوماسيّاً.
عاطفياً: بعضهم يضغط عليك لتترك الحبيب، استمع إلى نداء قلبك. لا تدع بعض الأفكار السلبية تسيطر في علاقتك بالحبيب.
صحياً: واكب الأبحاث العلمية الحديثة التي تقدم أفكاراً جديدة للمحافظة على الصحة سليمة.
ومن مشاهير هذا البرج هند صبري.
- برج القوس
مهنياً: تبدو واثقاً جداً بنفسك وقد تحقق أمنية ما. تخطّط لسفر او تقوم به او يكون لزميل دور في ما تؤول اليه الظروف.
عاطفياً: اصغِ الى وجهة نظر الحبيب فقد تجد أنه على حق. ثق به أكثر ولا تشكك في تصرفاته.
صحياً: حذار الإكثار من الحلويات والشوكولا، وحاول التخفيف منها قدر المستطاع.
ومن مشاهير هذا البرج براد بيت.
- برج الجدي
مهنياً: إذا أردت تحقيق شيء رائع فهو يحصل اليوم. مع انتقال القمر الى برج الثور الترابي الصديق ما ينير طريقك لاتخاذ قرارات مهمة.
عاطفياً: تقابل الشخص المناسب هذا اليوم، وقد يشعرك ذلك بارتياح كبير بعد فترة صعبة أمضيتها أخيراً.
صحياً: كثيرة الأمراض التي يعانيها الناس اليوم، وبعضها ناتج من الإهمال والاستخفاف. كن حذراً.
ومن مشاهير هذا البرج: ليلى علوي
- برج الدلو
مهنياً: لا تتخذ أي خطوة جديدة ما دمت تحس بأنك غير قادر على التواصل مع الشخص الشجاع فيك.
عاطفياً: أنت تُشرقُ من دون توقّف، هناك مكان لكُلّ شيء وكُلّ شيء في مكانه؛ إنه إحساس جميل هذا اليوم.
صحياً: ساعد أصدقاءك على تخطي أزماتهم كي تنعم بالكثير من الحرية في طلب معونتهم لاحقاً.
ومن مشاهير هذا البرج يوسف شاهين.
- برج الحوت
مهنياً: لديك الكثير من اللقاءات التى تتخذ خلالها قرارات حاسمة، في الجو جدل بسبب وجهة نظر جديدة تُطرح عليك.
عاطفياً: حاول عدم الاستماع الى الإشاعات من المقرّبين، وخصوصاً أن بعضهم يحاول صبّ الزيت على النار.
صحياً: إحرص على استعمال الزيت النباتي الصحي، وتجنب مختلف أنواع السمنة ومشتقاتها.
ومن مشاهير هذا البرج ريهانا.