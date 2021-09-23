الخميس 23 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم جميع الأبراج الفلكية الخميس 23 سبتمبر 2021

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية ليوم 23 سبتمبر 2021 على النحو التالي.


- برج الحمل
مهنيًا: يحمل هذا اليوم تطوّرات ايجابية ومشاريع خلاّقة وأخبارًا جيدة على الصعيدين المهني والشخصي.

عاطفيًا: عليك ان تقف إلى جانب الشريك، حتى يتمكن من تجاوز مشكلاته العائلية.

صحياً: عليك التذكر دائماً أن لا غنى عن الرياضة للمحافظة على الرشاقة.
ومن مشاهير هذا البرج أحلام مستغانمي.

أحلام مستغانمي

- برج الثور
 

مهنياً: انتقال القمر إلى برجك يجعلك تحصل على ما كنت تبحث عنه وتتلقى أخباراً جيدة عبر اتصال يأتيك مباشرة وتستقطب الأرباح.

عاطفياً: الرومانسية قوية في حياتك اليوم فلا تترك هذه الفرصة، حاول توطيد أواصر العلاقة بالشريك.

صحياً: استفد من النصيحة التي يسديها إليك خبير التغذية كي تحسن وضعك الصحي
ومن مشاهير هذا البرج حسن الرداد.

حسن الرداد

- برج الجوزاء


مهنياً: بانتظارك الكثير من المسؤوليات، وتتعرّض للإرهاق ولكنّك لن تفشل، بل تحقّق أفضل النتائج.

عاطفياً: الحبيب مل من تصرفاتك الغريبة. حاول تغيير نمط تعاطيك معه وتفهمه أكثر فأكثر.

صحياً: لا بأس برحلة في أحضان الطبيعة والسير ضفاف أحد الأنهار.
ومن مشاهير هذا البرج زبيدة ثروت.

زبيدة ثروت

- برج السرطان

مهنياً: نشاطات متنوعة ذات علاقة بالتمويلات هذا اليوم تحت تاثير القمر من الثور وتكون مفضّلة بشكل خاص.

عاطفياً: اندفاعك لمساعدة الشريك سلاح ذو حدّين، فحاول أن تخفّف ذلك حتى لا تدفع الثمن لاحقاً.

صحياً: أنت مستعد دائماً للمشاركة في نشاط اجتماعي أو ترفيهي يقام في منطقتك.

 ومن مشاهير هذا البرج: غادة عبد الرازق.

غادة عبد الرازق

- برج الأسد 


مهنياً: مشكلة مهنية تتجاوزها سريعاً، لكن بعض الانعكاسات تتردد أصداؤها من دون أن تؤثر فيك مباشرة.

عاطفياً: مهما تنوعت الآراء بينك وبين الشريك، فإنّ العناوين العريضة تبقى هي الأساس المتين لهذه العلاقة.

صحياً: أظهر قدرتك على التحمل في ما يتعلق بالحمية التي تتبعها، البداية صعبة، لكن النهاية سارّة.
ومن مشاهير هذا البرج رامي عياش.

رامي عياش

برج العذراء

مهنياً: تجد العمل الملائم لك، أو تتمتع بمهارة كبيرة، لكي تواجه أوضاعاً معقدة وتجد لها الحلول بسرعة مذهلة.

عاطفياً: تصرفات الشريك الغريبة قد تكون مبرّرة، من الأفضل أن تجد الأعذار المقنعة قبل مواجهته.

صحياً: المغريات كثيرة والإرادة ضعيفة. لا تستسلم لأي منهما مهما وجدت أن الأمور صعبة.

ومن مشاهير هذا البرج إيمان العاصي.

إيمان العاصي

- برج الميزان 

مهنياً: تكتسب إحدى العلاقات أهمية خاصة في حياتك وتلتقي أصدقاء. تنتمي إلى مؤسسة جديدة أو تلاقي تقديراً أو تكلف بمهمة.

عاطفياً: تنهال عليك علامات الحب من كل صوب وتحقّق رغبة دفينة طالما سعيت إليها.

صحياً: بعض التمارين الصباحية مصحوبة بالإكثار من شرب المياه نهاراً علاج ناجح لحمية صحية.
ومن مشاهير هذا البرج بيلا حديد.

بيلا حديد

- برج العقرب 


مهنياً: لا تناسبك مواقع الكواكب من الميزان ولا انتقال القمر الى الثور لذلك حذار الإشكالات مع المحيط والتحديات. إبتعد عن المواجهات وكُن دبلوماسيّاً.

عاطفياً: بعضهم يضغط عليك لتترك الحبيب، استمع إلى نداء قلبك. لا تدع بعض الأفكار السلبية تسيطر في علاقتك بالحبيب.

صحياً: واكب الأبحاث العلمية الحديثة التي تقدم أفكاراً جديدة للمحافظة على الصحة سليمة.
ومن مشاهير هذا البرج هند صبري.

هند صبري

- برج القوس

مهنياً: تبدو واثقاً جداً بنفسك وقد تحقق أمنية ما. تخطّط لسفر او تقوم به او يكون لزميل دور في ما تؤول اليه الظروف.

عاطفياً: اصغِ الى وجهة نظر الحبيب فقد تجد أنه على حق. ثق به أكثر ولا تشكك في تصرفاته.

صحياً: حذار الإكثار من الحلويات والشوكولا، وحاول التخفيف منها قدر المستطاع.
ومن مشاهير هذا البرج براد بيت.

براد بيت

- برج الجدي


مهنياً: إذا أردت تحقيق شيء رائع فهو يحصل اليوم. مع انتقال القمر الى برج الثور الترابي الصديق ما ينير طريقك لاتخاذ قرارات مهمة.

عاطفياً: تقابل الشخص المناسب هذا اليوم، وقد يشعرك ذلك بارتياح كبير بعد فترة صعبة أمضيتها أخيراً.

صحياً: كثيرة الأمراض التي يعانيها الناس اليوم، وبعضها ناتج من الإهمال والاستخفاف. كن حذراً.

ومن مشاهير هذا البرج: ليلى علوي

ليلى علوي

- برج الدلو 

مهنياً: لا تتخذ أي خطوة جديدة ما دمت تحس بأنك غير قادر على التواصل مع الشخص الشجاع فيك.

عاطفياً: أنت تُشرقُ من دون توقّف، هناك مكان لكُلّ شيء وكُلّ شيء في مكانه؛ إنه إحساس جميل هذا اليوم.

صحياً: ساعد أصدقاءك على تخطي أزماتهم كي تنعم بالكثير من الحرية في طلب معونتهم لاحقاً.
ومن مشاهير هذا البرج يوسف شاهين.

عن الصراع والهزيمة والتسامح.. نظرة على موضوعات وقضايا أفلام يوسف شاهين - بوابة الشروق - نسخة الموبايل
يوسف شاهين

- برج الحوت
 

مهنياً: لديك الكثير من اللقاءات التى تتخذ خلالها قرارات حاسمة، في الجو جدل بسبب وجهة نظر جديدة تُطرح عليك.

عاطفياً: حاول عدم الاستماع الى الإشاعات من المقرّبين، وخصوصاً أن بعضهم يحاول صبّ الزيت على النار.

صحياً: إحرص على استعمال الزيت النباتي الصحي، وتجنب مختلف أنواع السمنة ومشتقاتها.
ومن مشاهير هذا البرج ريهانا.

ريهانا
مواليد الابراج الفلكية حظك اليوم الأبراج الفلك سبتمبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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