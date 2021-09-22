مسؤولة تنفيذية فى جنوب إفريقيا تشجع حملة «لا جنس بدون لقاح»

قالت مسؤولة تنفيذية في حكومة إقليم إيسترن كيب في جنوب إفريقيا، إن النساء يمكنهن مساعدة حملة التطعيم ضد كوفيد- 19 في البلاد من خلال رفض ممارسة الجنس إذا لم يتلق شركاؤهن اللقاح، حسبما أفاد موقع "نتويرك 24".

ويمثل الرجال 7ر42 % من 85ر11 مليون شخص تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح في جنوب أفريقيا، مقابل 3ر57 % من النساء، وفقا للإحصاءات الحكومية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقالت نوماكوسازانا ميث، عضو المجلس التنفيذي للصحة في إقليم إيسترن كيب، اليوم الأربعاء: "أود أن أرى أننا كنساء يمكن أن ندعم حملة عن طريق قول (لا جنس بدون تطعيم)".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.