الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

القبض على تشكيل عصابى بحوزته 3 كيلو حشيش وأفيون بسوهاج

حبس
حبس

ألقت مباحث مكافحة المخدرات بسوهاج، القبض على تشكيل عصابي مكون من شخصين تخصصا فى ترويج المخدرات بدائرة مركز ومدينة المراغة شمال سوهاج.

وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهم على ثلاثة كيلو جرامات من الحشيش والأفيون المخدر ومبلغ مالى من حصيلة البيع وسيارة نصف نقل لترويج المخدرات.

وبدأت تفاصيل الواقعة بورود معلومات إلى اللواء مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن اتساع نشاط تشكيل عصابي خطر تخصص فى ترويج المخدرات بدائرة مركز ومدينة المراغة.

وأكدت تحريات رئيس مباحث مكافحة المخدرات بسوهاج صحة المعلومات وتم إعداد حملة مدعومة من فرق الأمن والمجموعات القتالية وأجهزة أمن سوهاج وتم إلقاء القبض على المتهمين بمدخل قرية أولاد نصير مركز سوهاج وبحوزتهما  ٢ كيلو حشيش وكيلو أفيون وسيارتان ربع نقل لترويج وبيع المخدرات ومبلغ ١٦ ألف جنيه.

بالتحقيق وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار وأحيل المتهمان للنيابة التى تولت التحقيق.

أمن تشكيل عصابي سوهاج حشيش مخدرات الافيون الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أمن سوهاج

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وائل لطفي

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