سكرتير عام منظمة الطيران المدنى يشيد بدور مصر فى مجال الطيران والنقل الجوى

خلال لقائه بالسفير المصري في كندا

في إطار عضوية مصر بمجلس منظمة الطيران المدني الدولية "الإيكاو"، والحرص على تعزيز آليات التعاون والتنسيق مع سكرتارية المنظمة فيما يتعلق بموضوعات الطيران المدني والملاحة الجوية، التقي السفير أحمد أبوزيد سفير مصر في كندا اليوم 22 سبتمبر الجاري مع "خوان كارلوس سالازار" سكرتير عام منظمة الطيران المدني الدولية، ومقرها مدينة مونتريال الكندية.

وفي تصريح للسفير المصري عقب اللقاء، ذكر أن سكرتير عام المنظمة أشاد خلال اللقاء بالدور المحوري والرائد الذي تضطلع به مصر في مجال الطيران المدني والنقل الجوي، لا سيما في هذه المرحلة التي يشهد فيها هذا القطاع تحديات جسامًا تقتضي الاستفادة من خبرات الدول ذات الثقل الإقليمي والدولي التي لديها باع طويل في هذا المجال.

وأضاف السفير أبوزيد، أنه حرص في بداية اللقاء على توجيه التهنئة للسكرتير العام الجديد على توليه المنصب، ودعم مصر لجهوده في إدارة أعمال المنظمة الدولية التي تتمتع مصر بعضويتها منذ نشأتها عام 1947، وعضوية مجلسها بصفة مستمرة منذ ذلك الوقت، فضلًا عن استضافتها لمكتب المنظمة لإقليم الشرق الأوسط على أراضيها، الأمر الذي يؤكد على الدور الهام لمصر في مجال الملاحة الجوية إقليميًا ودوليًا.

هذا، وقد تناول اللقاء أيضًا الإعداد لزيارة سكرتير عام الإيكاو القادمة إلى مصر، والبرنامج المقترح للزيارة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس المنظمة. كما حرص السفير أحمد أبوزيد على نقل تحيات وتهنئة السيد وزير الطيران المدني المصري محمد منار للسكرتير العام، وتطلع سيادته لاستقباله خلال الزيارة القادمة. وقد حضر اللقاء المهندسة إنجي مصطفى مندوبة مصر الدائمة لدى الإيكاو وممثلتها لدى مجلس المنظمة.