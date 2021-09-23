دراسة: انخفاض فعالية لقاح فايزر لـ 77%

على مدار الأشهر القليلة الماضية، انتشرت الكثير من التقارير التي أفادت إصابة أشخاص تم تطعيمهم بلقاحات فيروس كورونا، على الرغم من تلقيهم الجرعات المطلوبة.

وقد حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية "CDC" منذ فترة طويلة من حالات الإصابة الممكنة لمن تلقوا جرعات اللقاح، حيث لا يوجد لقاح فعال بنسبة 100 في المائة.

ووفقًا لما ذكره موقع " best life online" الأمريكي، فقد وجد مركز السيطرة والوقاية من الأمراض، أنه يمكن أن يكون هناك شيء آخر يؤدي إلى إصابة المزيد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاحات فيروس كورونا.

قارن مركز السيطرة على الأمراض فعالية لقاحات موديرنا وفايزر وجونسون آند جونسون ضد الاستشفاء من COVID بين البالغين الذين لا يعانون من أمراض المناعة في دراسة أجريت مؤخرًا.

قام الباحثون بتحليل ما يقرب من 4000 مريض تم إدخالهم إلى 21 مستشفى أمريكيًا في 18 ولاية في الفترة من 11 مارس إلى 15 أغسطس من هذا العام، حيث تم تطعيم 36 بالمائة منهم بشكل كامل بأحد اللقاحات الثلاثة.

انخفاض فعالية لقاح فايزر من 91% إلى 77%:

ووفقًا للدراسة، انخفضت فعالية لقاح فايزر ضد الاستشفاء بشكل ملحوظ بعد 120 يومًا، أو ما يقرب من أربعة أشهر، حيث كان اللقاح فعالًا بنسبة 91 في المائة في البداية، لكنه انخفض إلى 77 في المائة في أربعة أشهر.

ومع ذلك، لم يجد الباحثون انخفاضًا مماثلًا في لقاح موديرنا، حيث كان هذا اللقاح فعالًا بنسبة 93 بالمائة في البداية ضد الاستشفاء من فيروس كورونا، وانخفض فقط إلى 92 بالمائة بعد أربعة أشهر.

وكان لدى موديرنا أيضًا فعالية لقاح أعلى ضد الاستشفاء من شركة فايزر بشكل عام، حيث وجد الباحثون أن موديرنا كانت فعالة بنسبة 93 في المائة ضد حالات دخول المستشفى بسبب فيروس كورونا، بينما كانت فايزر فعالة بنسبة 88 في المائة.