الخميس 23 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

دراسة: انخفاض فعالية لقاح فايزر لـ 77%

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

على مدار الأشهر القليلة الماضية، انتشرت الكثير من التقارير التي أفادت إصابة أشخاص تم تطعيمهم بلقاحات فيروس كورونا، على الرغم من تلقيهم الجرعات المطلوبة.

وقد حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية "CDC" منذ فترة طويلة من حالات الإصابة الممكنة لمن تلقوا جرعات اللقاح، حيث لا يوجد لقاح فعال بنسبة 100 في المائة.

ووفقًا لما ذكره موقع " best life online" الأمريكي، فقد وجد مركز السيطرة والوقاية من الأمراض، أنه يمكن أن يكون هناك شيء آخر يؤدي إلى إصابة المزيد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاحات فيروس كورونا.

قارن مركز السيطرة على الأمراض  فعالية لقاحات موديرنا وفايزر وجونسون آند جونسون ضد الاستشفاء من COVID بين البالغين الذين لا يعانون من أمراض المناعة في دراسة أجريت مؤخرًا.

قام الباحثون بتحليل ما يقرب من 4000 مريض تم إدخالهم إلى 21 مستشفى أمريكيًا في 18 ولاية في الفترة من 11 مارس إلى 15 أغسطس من هذا العام، حيث تم تطعيم 36 بالمائة منهم بشكل كامل بأحد اللقاحات الثلاثة.

انخفاض فعالية لقاح فايزر من 91% إلى 77%:

ووفقًا للدراسة، انخفضت فعالية لقاح  فايزر ضد الاستشفاء بشكل ملحوظ بعد 120 يومًا، أو ما يقرب من أربعة أشهر، حيث كان اللقاح فعالًا بنسبة 91 في المائة في البداية، لكنه انخفض إلى 77 في المائة في أربعة أشهر.

ومع ذلك، لم يجد الباحثون انخفاضًا مماثلًا في لقاح موديرنا، حيث كان هذا اللقاح فعالًا بنسبة 93 بالمائة في البداية ضد الاستشفاء من فيروس كورونا، وانخفض فقط إلى 92 بالمائة بعد أربعة أشهر.

وكان لدى موديرنا أيضًا فعالية لقاح أعلى ضد  الاستشفاء من شركة فايزر بشكل عام، حيث وجد الباحثون أن موديرنا كانت فعالة بنسبة 93 في المائة ضد حالات دخول المستشفى بسبب فيروس كورونا، بينما كانت فايزر فعالة بنسبة 88 في المائة. 

فيروس كورونا جونسون مراكز السيطرة على الأمراض لقاح موديرنا جونسون آند جونسون شركة فايزر لقاحات فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر بالدرجات نتيجة الدور الثاني

بعد سقوطها على المسرح.. ماجدة الرومى تتصدر محركات البحث

«سوبر الطلائع» يفجر أزمة فى الأهلى.. موسيمانى يرفض عقوبة الخطيب

حقيقة دفع 5 جنيهات على كل 500 جنيه تُسحب من ماكينة الصراف الآلي

لينك تظلمات نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

إجراء تصعيدى.. أول رد فعل من شيكابالا بعد تخفيف العقوبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

أسماء محفوظ

الميكافيلية دائمًا تنتصر

د. بهي الدين مرسي

عبقرية البدن

ثروت الخرباوي

حروب حقوق الإنسان لتفكيك الدول

ماجد حبته

الوباء والمناخ و... السد

جلال حمام

لماذا يرفض المشري انتخابات الرئاسة الليبية؟

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

«خطة بديلة» مع إيران.. ماذا حدث فى الاجتماع السرى بين إسرائيل وأمريكا؟

إصابة صحفى بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق نابلس

الخروج من مصر والتيه في الصحراء.. كيف يحتفل اليهود بـ«عيد العرش»؟