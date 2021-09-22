الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية العراقي: نتطلع لبناء علاقات تعاون عميقة مع الهند

وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية العراقي

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، أن العراق يتطلع لبناء علاقات تعاون عميقة مع الهند في مُختلِف المجالات خصوصًا زيادة حجم التبادل التجاريِ، والاقتصادي، وفتح آفاق الاستثمار.

وأشار حسين - خلال لقائه نظيره الهندي "سوبرراهمانيام جيشانكار"، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 في نيويورك - إلى أهمية تظافر الجُهُود وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال مُكافحة الإرهاب وتنسيق المواقف في المواضيع ذات الاهتمام المُشترَك من خلال المنظمات الإقليميّة والدوليّة، معربًا عن شكر بلاده لمُواقف الهند الداعمة لها في المحافل الدوليَّة، ودعمهم في الحرب ضدَّ الإرهاب.

وذكر بيان لوزارة الخارجية - أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن الوزيرين بحثا، خلال اللقاء، العلاقات بين بغداد ونيودلهي، وسُبُل تطويرها وفتح آفاق التعاون المُشترَك في مُختلِف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين بالإضافة إلى المسائل الإقليمية والدولية وانعكاساتها على السلم والأمن الدولي.

وفي سياق آخر، بحث الرئيس العراقي برهم صالح، مع نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في كافة المجالات.

وذكرت الرئاسة العراقية -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية-، أن "صالح استقبل، اليوم الأربعاء، في مقر إقامته في نيويورك الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وخصوصًا الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمار في القطاعات المختلفة، وأهمية التنسيق لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المنطقة والعالم، وفي مقدمتها الإرهاب، وتعزيز التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي، والإشادة بما تقدمه قبرص لعدد من اللاجئين العراقيين".

وأشار صالح إلى، أن "العراق يولي أهمية لحماية سيادته وأمنه واستقراره، وتعزيز التعاون والترابط في مجالات الاقتصاد والتجارة، ونبذ الصراعات، مشددًا على أن الأزمات الاقتصادية وانتشار جائحة كورونا والتغير المناخي تستوجب من المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود والتنسيق لتجاوز هذه الأوضاع سعيًا لترسيخ دعائم الاستقرار والسلم وتحقيق الازدهار للشعوب".

من جهته، أكد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، تطابق وجهات النظر مع ما طرحه الرئيس برهم صالح، مؤكدًا تطلع بلاده لدعم العراق في مختلف المجالات، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف الجوانب.

الهند الاقتصاد وزير الخارجية العراقي العراق الاستثمار

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وائل لطفي

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