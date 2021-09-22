الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

أمانة «مستقبل وطن» بالجيزة ناعية المشير طنطاوي: فقدنا رجلًا وطنيًا عظيمًا

المشير طنطاوى
المشير طنطاوى

نعت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، المشير محمد حسين طنطاوي الذي رحل عن دنيانا فجر أمس عن عمر يناهز ٨٦ عامًا، بعد مسيرة وطنية طويلة من من العطاء والحفاظ على مصر.

وقال النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، أمين الحزب بمحافظة الجيزة، إننا فقدنا برحيل المشير طنطاوي رجلًا عظيمًا عاش طيلة حياته من أجل مصر وتحمل مسئولياتها في أصعب الأوقات وأدقها على مدار تاريخها.

وتقدم أمين الحزب بخالص تعازيه وتعازي قيادات وكوادر حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة وجموع المصريين وأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وتخرج المشير طنطاوي بالدفعة ٣٥ الكلية الحربية سلاح مشاة، وتدرج فى مناصبه العسكرية حتى وصل لمنصب قائد الفرقة ١٦ مشاة ميكانيكى التي كان لها دورًا محوريًا فى حرب أكتوبر المجيدة في عام ١٩٧٣.

وحصل "طنطاوي"، على ميدالية جرحى الحرب، وميدالية الخدمة الممتازة، وميدالية العيد العشرون للثورة وميدالية يوم الجيش، حصل كذلك على ميدالية ٦ أكتوبر و ميدالية الخدمة الطويلة وقلادة النيل، وترقى فى المناصب حتى تولى وزارة الدفاع عام ١٩٩١، وتقلد رتبة المشير فى أكتوبر ١٩٩٣.

وشغل المشير طنطاوى منصب رئيس المجلس العسكرى والذي تحمل مسئولية قيادة مصر إبان ثورة ٢٥ يناير من عام ٢٠١١ واستطاع أن يعبر بالوطن تلك المرحلة الصعبة في تاريخها.

حزب مستقبل وطن محافظة الجيزة المشير محمد حسين طنطاوي أصعب الأوقات الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة

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