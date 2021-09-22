«عصر المرأة المصرية».. «التخطيط» ترصد 8 مؤشرات إيجابية عن تمكين النساء

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المرأة حققت أعلى نسب تمثيل فى المجالس التشريعية في تاريخ مصر لتتجاوز حاليًا المشاركة الفعلية للمرأة ما حدده الدستور من حدود دنيا للحصة المخصصة لها بنسبة 28% بمجلس النواب و14% مجلس الشيوخ.

وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور" حول مؤشرات تقرير التنمية البشرية عن الفترة بين عامى 2010 و2020، أن جهود تمكين المرأة المصرية تسير فى ذات الاتجاه فى العمل التنفيذى لتحصد 25% من مقاعد مجلس الوزراء، و27% من مقاعد نواب الوزراء، و31% من مقاعد نواب المحافظين، كما كسرت المرأة الحواجز الزجاجية فى كثير من المناصب التى لم تصل لها من قبل كمنصب مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومى، محافظ، نائب محافظ، مجلس الدولة والنيابة العامة.

وأشارت إلى تقدم مصر بخطى واثقة فى ريادة المرأة للأعمال وخاصة متناهية الصغر والصغيرة، حيث بلغ عدد المستفيدين من الإناث 1.97 مليون نهاية الربع الثانى لعام 2020، بأرصدة تمويل قدرها 8.19 مليار جنيه، ليتجاوز بذلك عدد المستفيدات من التمويل المتناهى الصغر ضعف عدد المستفيدين، كما تلاشت الفجوة النوعية بين الجنسين بين العامين 2010-2011 و2019-2020.

كما تطرق التقرير إلى ما شهدته صحة المرأة المصرية من تحسينات جذرية مع إطلاق حملة صحة المرأة المصرية بعدد 13 مليون مستفيدة، موضحه أن مصر شهدت منذ عام 2014 جهود كبيرة فى تعزيز دور المرأة وتمكينها كشريك لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، كما تبنت مصر فى عام 2017 لأول مرة استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية تعد الأولى من نوعها فى العالم فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى الحماية.