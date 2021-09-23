حملة «معا نطمئن.. سجل الآن» تجوب الأماكن العامة بالشهداء.. اليوم

دشنت الإدارة الطبية بمركز الشهداء محافظة المنوفية فعاليات اليوم الأول من حملة "معا نطمئن.. سجل الآن"؛ لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي لقاح كورونا في نفس اليوم.

واجتمع مجدى رياض، رئيس مركز ومدينة الشهداء، بفرق التواصل المجتمعي بالإدارة الطبية بالشهداء ومسؤول الثقافة الصحية بقيادة الدكتورة أمل مصطفى عبد الوارث مدير الإدارة الطبية؛ للقيام بحملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، والتأكيد على أهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، والرد على جميع استفسارات المواطنين وتساؤلاتهم حول اللقاح، والمشاركة الفعالة في عملية تسجيل المواطنين علي الموقع الإلكتروني، من خلال أجهزة "التابلت" لتلقي اللقاح، والتأكيد أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاح.

دكتورة أمل عبد الوارث مدير الإدارة الصحية بالشهداء

وأفادت الدكتورة أمل مصطفى عبد الوارث بأن الحملة مستمرة وستجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات القطارات، مضيفًة أنه تم تخصيص مراكز الشباب، والنوادي الرياضية، وتجهيزها بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، لتلقي المواطنين اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل بالحملة، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح بمختلف أنحاء محافظة المنوفية، مشيرة إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن.

ويتم ذلك في إطار حرص القيادة السياسية للحفاظ على صحة الشعب المصري، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وتنفيذًا لتعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

دكتورة أمل عبد الوارث مدير الإدارة الصحية بالشهداء

وعلى صعيد متصل، كان قد شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الواقائيه والإحترازية اللأزمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.