الخميس 23 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة «معا نطمئن.. سجل الآن» تجوب الأماكن العامة بالشهداء.. اليوم

دكتورة أمل عبد الوارث
دكتورة أمل عبد الوارث مدير الإدارة الصحية بالشهداء

دشنت الإدارة الطبية بمركز الشهداء محافظة المنوفية فعاليات اليوم الأول من حملة "معا نطمئن.. سجل الآن"؛ لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي لقاح كورونا في نفس اليوم.

 

واجتمع مجدى رياض، رئيس مركز ومدينة الشهداء، بفرق التواصل المجتمعي بالإدارة الطبية بالشهداء ومسؤول  الثقافة الصحية بقيادة الدكتورة أمل مصطفى عبد الوارث مدير الإدارة الطبية؛ للقيام بحملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، والتأكيد على أهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، والرد على جميع استفسارات المواطنين وتساؤلاتهم حول اللقاح، والمشاركة الفعالة في عملية تسجيل المواطنين علي الموقع الإلكتروني، من خلال أجهزة "التابلت" لتلقي اللقاح، والتأكيد أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاح.

FB_IMG_1632338241381
دكتورة أمل عبد الوارث مدير الإدارة الصحية بالشهداء 

وأفادت الدكتورة أمل مصطفى عبد الوارث بأن الحملة مستمرة وستجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات القطارات، مضيفًة أنه تم تخصيص مراكز الشباب، والنوادي الرياضية، وتجهيزها بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، لتلقي المواطنين اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل بالحملة، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح بمختلف أنحاء محافظة المنوفية، مشيرة إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن.

ويتم ذلك في إطار حرص القيادة السياسية للحفاظ على صحة الشعب المصري، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وتنفيذًا لتعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية. 

FB_IMG_1632338238127
دكتورة أمل عبد الوارث مدير الإدارة الصحية بالشهداء 

وعلى صعيد متصل، كان قد شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الواقائيه والإحترازية اللأزمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩. 

محافظة المنوفية قطار الاول فعاليات المواطنين الشهداء

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر بالدرجات نتيجة الدور الثاني

«سوبر الطلائع» يفجر أزمة فى الأهلى.. موسيمانى يرفض عقوبة الخطيب

حقيقة دفع 5 جنيهات على كل 500 جنيه تُسحب من ماكينة الصراف الآلي

إجراء تصعيدى.. أول رد فعل من شيكابالا بعد تخفيف العقوبة

لينك تظلمات نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

الصحة: 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و27 حالة وفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

أسماء محفوظ

الميكافيلية دائمًا تنتصر

د. بهي الدين مرسي

عبقرية البدن

ثروت الخرباوي

حروب حقوق الإنسان لتفكيك الدول

ماجد حبته

الوباء والمناخ و... السد

جلال حمام

لماذا يرفض المشري انتخابات الرئاسة الليبية؟

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

«خطة بديلة» مع إيران.. ماذا حدث فى الاجتماع السرى بين إسرائيل وأمريكا؟

إصابة صحفى بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق نابلس

الخروج من مصر والتيه في الصحراء.. كيف يحتفل اليهود بـ«عيد العرش»؟