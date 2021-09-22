الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مصرللطيران» تطرح تذاكر بأسعار مخفضة على بعض وجهاتها الدولية

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلنت شركة مصرللطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية عضو تحالف ستار العالمي، طرحها تخفيضات خاصة على أسعار تذاكر رحلاتها من القاهرة إلى العديد من وجهاتها الدولية، تنشيطا لحركة السياحة والسفر الخارجية.

وأوضحت الشركة تخفيض 35% على الدرجة السياحية و15% تخفيض على درجة رجال الأعمال للسفر من القاهرة إلى تورونتو عند شراء التذاكر حتى 30 سبتمبر 2021 والسفر من 8 أكتوبر حتى 20 ديسمبر 2021.

كما طرحت تخفيض 15% على درجة رجال الأعمال و الدرجة السياحية للسفر من القاهرة إلى موسكو 
عند شراء التذاكر حتى 30 سبتمبر 2021 والسفر من 28 سبتمبر حتى 25 ديسمبر 2021.

وعن وجهاتها الأوربية، طرحت الشركة تخفيض 15% على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية للسفر من القاهرة إلى باريس أو بروكسل عند شراء التذاكر حتى 30 سبتمبر 2021 والسفر من 4 أكتوبر حتى 20 ديسمبر 2021، والتخفيض نفسه للسفر من القاهرة الي المدن الألمانية فرانكفورت، وميونخ، وبرلين، ودوسلدورف عند شراء التذاكر حتى 30 سبتمبر 2021، والسفر من 20 سبتمبر حتى 30 نوفمبر 2021.

كما طرحت مصرللطيران أيضا تخفيض 15% على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية للسفر من القاهرة إلى دوالا بالكاميرون عند شراء التذاكر حتى 30 سبتمبر 2021 والسفر من 8 أكتوبر حتى 20 ديسمبر 2021.

مصر للطيران رجال الاعمال مصرللطيران المطارات المصرية الاجراءات الاحترازية

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