الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

هل يؤثر الجفاف على صحة القلب وإصابتك بالأمراض؟.. خبراء يجيبون

الجفاف والقلب
الجفاف والقلب

النظام الغذائي والتمارين الرياضية طريقتان رائعتان لتحسين صحة القلب، لكن إليك طريقة أخرى قد لا تفكر فيها كثيرًا وهي الترطيب.

ووفقًا لما ذكره الأطباء بموقع health central الطبي، يساعد شرب الكمية المناسبة من الماء لجسمك على منع تقلبات ضغط الدم أو نوبات الإغماء عن طريق الحفاظ على قوة ضخ الدم.

السوائل مهمة للقلب:

يتسبب الجفاف في انخفاض حجم الدم، نتيجة لذلك تزداد مستويات الصوديوم في الدم، مما يؤدي إلى زيادة سماكة الدم، ما يجعل من الصعب تحركه للأعضاء.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب، بما في ذلك عدم انتظام ضربات القلب المتقطع مثل الرجفان الأذيني، حيث يمكن أن يسبب الجفاف تغيرات في وظائف القلب أيضًا.

أوضح الأطباء أن تجنب الجفاف هو الأكثر أهمية عادة لمرضى القلب الذين عرضة للإصابة بانخفاض ضغط الدم، فالعديد من الأدوية المستخدمة بشكل شائع في علاج قصور القلب الاحتقاني أو مرض الشريان التاجي أو عدم انتظام ضربات القلب لديها القدرة على خفض ضغط الدم.

كم ينبغي عليك أن تشرب للحفاظ على القلب؟

توصي إرشادات منظمة الصحة العالمية، بضرورة شرب 2.7 لتر، من الماء يوميًا للنساء و 3.7 لترًا للرجال، علاوة على ذلك  تؤثر التغييرات الموسمية على عادات الشرب بطريقة قد لا تفكر فيها، ففي الطقس البارد لا يكتشف دماغك انخفاض تدفق الدم وزيادة الصوديوم المصاحبة لانخفاض تناول السوائل. 

ويؤدي ذلك إلى الجفاف في فصل الشتاء، فوفقًا لبحث نُشر في مجلة Medicine & Science in Sports & Exercise، فإن درجات الحرارة الباردة تقلل فعليًا من الإحساس بالعطش بنسبة تصل إلى 40٪.

يمكن للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء أيضًا مقاومة الجفاف، لذلك عليك وضع الكرفس والخيار والبطيخ في نظامك الغذائي اليومي، إضافة إلى زيادة كمية السوائل خلال اليوم للحفاظ على القلب.

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وائل لطفي

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