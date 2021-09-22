4 خطوات لتجاوز الإحساس بالخذلان والرفض

من الوارد جدًا أن تتعرض للخذلان أو الرفض من الصديق أو العائلة أو فى الحصول على وظيفة، وهذا قد يعرضك فى أحيانٍ كثيرة لصدمات خطيرة، يجب أن تواجهها حتى لا تؤدى بك إلى نتائج سلبية يصعب إصلاحها. ووفقًا لموقع «هارفارد بيزنس»، هناك بعض الاستراتيجيات التى يجب عليك اتباعها لتفادى أو لعلاج تلك الصدمات الناتجة عن الخذلان والرفض، وأولها أن «تعترف بألمك وألا تكون ضحية له». وهناك بعض الأشخاص يتعاملون مع الإحساس بالرفض بطريقتين، إما التخلص منه أو الاستسلام له والدخول فى حالة حزن واكتئاب،، وكلا الخيارين يؤديان إلى نتائج سلبية كبيرة.

أول شىء يجب عليك أن تفعله أن تسمح لنفسك بالشعور بالألم ولا تكابر، فإذا حاولت أن تتجاوز هذا الشعور مؤقتًا، فلن تستطيع فى المرة القادمة التى تتعرض فيها لصدمات.

الخطوة الثانية أن «تستجمع قوتك العاطفية»، وعليك أن تتمسك بأى فرصة، تعيد لك الثقة فى نفسك ومهاراتك ومواهبك، ولا تسمح بتسرب الإحباط إلى نفسك، بسبب ما لا تملكه من قدرات، فإذا حدث ذلك ستحس بخيبة أمل مستمرة، لذلك يجب أن تمتلك الشجاعة الكافية والتواضع لاكتشاف نقاط ضعفك والاستفادة منها.

الخطوة الثالثة أن «تمتلك الشجاعة لكى تنمو»، حيث يضعك إحساس الرفض والخذلان فى مواقف ضعف تشك فيها فى قدراتك أو تنتقد نفسك بقوة، وتتعامل مع نفسك على أنك عديم الكفاءة، لذلك عليك اغتنام كل الفرص لاكتشاف مصدر أى طاقة سلبية ومعالجة الأفكار الضارة والتخلص منها تمامًا، وعليك أن تمتلك الشجاعة لمواجهة تلك الأزمة.

الخطوة الرابعة هى «أن تتعلم بتواضع»، حيث من الممكن الاستعانة بمن هم أكبر منك سنًا وخبرة منك للتعلم واستخلاص الأفكار، فيجب عليك أن تركز اهتمامك على عملية التفكير وعصف الذهن وتطوير وتحسين عمل العقل.