الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المؤبد لعمال قمامة قتلوا زميلهم وألقوه أسفل عجلات القطار بالإسكندرية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض خليفة، عاملة جمع قمامة و4 آخرين بالسجن المؤبد وعامل جمع قمامة بالسجن لمدة 15 عامًا بعد اتهامهم بقتل زميلهم وإلقائه أسفل عجلات القطار، بسبب وجود خلافات بينهم.

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد جمال شاور، وطارق إبراهيم أبو الروس، وسامح سعيد سمك، وسكرتير الجنايات محمد صالح.

ترجع احداث القضية رقم 13297 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، بالعثور علي جثة مقطعة أشلاء داخل جوال أسفل عجلات القطار دائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان، قيام كل من ع.أ.ط، عاملة جمع قمامة، وم.ح.ح، عامل جمع قمامة، وم.م.ع، عامل جمع قمامة، ون.ع.ع، عاملة قمامة، وم.ر.أ، عامل قمامة، بالتعدي علي المجني عليه م.ر.م، بسبب وجود خلافات بينهم علي اثرها فقام المتهمين بقتل المجني، وعند مشاهدته سدد له المتهم الثاني طعنه نافذة في الرقبة بسلاح أبيض مقص وقامت المتهمه الاولي بضربة باله حادة علي رأسه شومة، وقام باقين المتهمين بالامساك به وكتم انفاسه حتي يتموا جريمتهم وفارق الحياة.

وتبين من التحقيقات في الواقعة أن المتهمين بعد الانتهاء من جريمتهم قاموا بوضع المجني علية في جوال وحملوه الي قضبان السكة الحديد وتركوه تحت قضبان السكة الحديد حتي دسه القطار وقطعة إشلاء قاصدين من ذلك اخفاء جريمتهم إلي أن التحريات توصلت الي وجود شبة جنائية في الواقعة فتم تحديد الجناة.

وإلقاء القبض عليهم، وبعرضهم على النيابة وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة، فقررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية.

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