خبراء فى علم النفس للآباء: اجعلوا اليوم الدراسى الأول عيدًا لأطفالكم

وجه عدد من المتخصصين فى علم النفس، نصائح للآباء والأمهات، لتأهيل أطفالهم نفسيًا قبل العودة إلى المدارس، وأكدوا ضرورة التعامل مع اليوم الدراسى الأول كعيد يستحق الاحتفال، ومشاركة الابن كصديق عند شراء مستلزمات الدراسة، وعدم تحريضه على الرد على إهانة الزميل بإهانة.

النصائح جاءت ضمن تقريرين، الأول لموقع «HEALTH LINE» والثانى لموقع «هارفارد بيزنس»، نشرا بالتزامن مع اقتراب عودة الأطفال إلى المدارس، بعد أكثر من عام من إغلاق أبواب الفصول أمام الطلبة كإجراء احترازى للتصدى لفيروس «كورونا».

النصيحة الأولى كانت إظهار الفرحة أمام الأطفال، وأشار الخبراء إلى أن هذا الأمر يساعد على تهيئة الأطفال نفسيًا وطمأنتهم، والنصيحة الثانية كانت عدم إجبار الأطفال على المذاكرة.

وتضمنت النصائح تخصيص وقت للعب، وإخبار الطفل بذلك، وأوضح الخبراء أن صناعة جسور ثقة بين الأبناء والآباء «كأصدقاء»، أمر يحافظ على الصحة النفسية للطفل، ويجعل الطفل يحكى للأب والأم كل التجارب التى يخوضها ويقبل نصائحهم.

وحذر الخبراء من تحريض الطفل على الرد على العنف بعنف مماثل، لأن ذلك يجعله يرى المدرسة ساحة قتال، وقد يصاب بالقلق أو اضطرابات الشخصية أو أن يتحول الطفل لشخص عدوانى.

ولفت الخبراء إلى ضرورة إشراك الطفل فى تفاصيل الحياة اليومية وطلب رأيه، ليشعر بالثقة فى النفس ويعتاد على المناقشة.