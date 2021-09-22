الأربعاء 22 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

خبراء فى علم النفس للآباء: اجعلوا اليوم الدراسى الأول عيدًا لأطفالكم

اليوم الدراسى
اليوم الدراسى

وجه عدد من المتخصصين فى علم النفس، نصائح للآباء والأمهات، لتأهيل أطفالهم نفسيًا قبل العودة إلى المدارس، وأكدوا ضرورة التعامل مع اليوم الدراسى الأول كعيد يستحق الاحتفال، ومشاركة الابن كصديق عند شراء مستلزمات الدراسة، وعدم تحريضه على الرد على إهانة الزميل بإهانة.

النصائح جاءت ضمن تقريرين، الأول لموقع «HEALTH LINE» والثانى لموقع «هارفارد بيزنس»، نشرا بالتزامن مع اقتراب عودة الأطفال إلى المدارس، بعد أكثر من عام من إغلاق أبواب الفصول أمام الطلبة كإجراء احترازى للتصدى لفيروس «كورونا».

النصيحة الأولى كانت إظهار الفرحة أمام الأطفال، وأشار الخبراء إلى أن هذا الأمر يساعد على تهيئة الأطفال نفسيًا وطمأنتهم، والنصيحة الثانية كانت عدم إجبار الأطفال على المذاكرة.

وتضمنت النصائح تخصيص وقت للعب، وإخبار الطفل بذلك، وأوضح الخبراء أن صناعة جسور ثقة بين الأبناء والآباء «كأصدقاء»، أمر يحافظ على الصحة النفسية للطفل، ويجعل الطفل يحكى للأب والأم كل التجارب التى يخوضها ويقبل نصائحهم.

وحذر الخبراء من تحريض الطفل على الرد على العنف بعنف مماثل، لأن ذلك يجعله يرى المدرسة ساحة قتال، وقد يصاب بالقلق أو اضطرابات الشخصية أو أن يتحول الطفل لشخص عدوانى.

ولفت الخبراء إلى ضرورة إشراك الطفل فى تفاصيل الحياة اليومية وطلب رأيه، ليشعر بالثقة فى النفس ويعتاد على المناقشة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

الزمالك: ندرس قرار الانضباط بشأن شيكابالا.. ونحتفظ بحقنا في اللجوء إلى فيفا

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر بالدرجات نتيجة الدور الثاني

إجراء تصعيدى.. أول رد فعل من شيكابالا بعد تخفيف العقوبة

مستشار الرئيس يحذر: ذروة كورونا الرابعة خلال 10 أيام

حقيقة دفع 5 جنيهات على كل 500 جنيه تُسحب من ماكينة الصراف الآلي

لينك تظلمات نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

أسماء محفوظ

الميكافيلية دائمًا تنتصر

د. بهي الدين مرسي

عبقرية البدن

ثروت الخرباوي

حروب حقوق الإنسان لتفكيك الدول

ماجد حبته

الوباء والمناخ و... السد

جلال حمام

لماذا يرفض المشري انتخابات الرئاسة الليبية؟

زيزيت سالم

عذرًا لأطباء التجميل

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة صحفى بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق نابلس

الخروج من مصر والتيه في الصحراء.. كيف يحتفل اليهود بـ«عيد العرش»؟

15 وفاة و4800 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل