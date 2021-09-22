خبير التنمية البشرية: دور الـ«HR» رئيسى فى تطوير مستوى العاملين وإنجاح المؤسسة

تعتبر إدارة الموارد البشرية هى العمود الفقرى لأى مؤسسة، ولا تقل أهمية فى إدارة العمل وإنجاحه عن أى قسم آخر مهما بلغ دوره وصلاحياته، وإذا كنت عاملًا بالفعل فى هذا المجال أو ترغب فى الالتحاق به، أو أن تصبح مدير عمل، يجب عليك أن تكون خبيرًا فى عناصر وعوامل التنمية والموارد البشرية.

رامز رءوف، خبير التنمية البشرية، أجاب فى حواره مع «الدستور»، عن كثير من الأسئلة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية، وكيف تتمكن من تحقيق الكيمياء اللازمة لإدارة المؤسسة، ودورها فى تنمية وتطوير العاملين وغيرها. إلى نص الحوار:

■ بداية.. عرّف لنا مصطلح الموارد البشرية؟

- الموارد البشرية هى كل ما يخص العاملين فى المؤسسة من قبل دخولهم الشركة وفى أثناء عملهم بها، وتتولى الإدارة المختصة بالموارد البشرية التعيينات الإدارية، وتقييم أداء الموظفين، ومتابعة تدريب الجدد، وتطوير كل العاملين لكى يتم الوصول إلى التطوير المؤسسى فى النهاية.

وتتابع إدارة الموارد العلاقات ما بين الموظفين ومديريهم، والموظفين وبعضهم بما يضمن بيئة عمل صحية.

ومن واجبات إخصائى الموارد البشرية متابعة رواتب الموظفين وعقودهم والتأمينات الاجتماعية الخاصة بهم، وكل ما يخص ملفات الموظفين بشكل عام.

■ هل هناك خطوات لازمة لكى يلتحق الفرد بوظيفة فى مجال الموارد البشرية ويصبح إخصائيًا محترفًا فيه؟

- هذا السؤال من أبرز الأسئلة التى يطرحها الشباب الراغبون فى الالتحاق بالوظيفة، وهناك ٥ خطوات أساسية للبدء فى هذا المجال، الأولى: يفترض أن يكون الشخص اجتماعيًا من الأساس، لأن طبيعة هذه الوظيفة تتطلب كثرة الاحتكاك بالأشخاص وامتلاك مهارات تواصل جيدة، كما أن هناك بعض المواقف داخل المهنة تتطلب الارتجال الفورى وحسن التصرف، وبالتالى لا يحبذ أن يكون الشخص الذى ينضم لهذه الوظيفة انطوائيًا وغير بارع فى مهارات التواصل، كما أن العمل فى هذه الوظيفة يتطلب منك فيما بعد توسيع دائرة معارفك.

والخطوة الثانية: هى اكتساب مجموعة من المهارات مثل القيادة والالتزام والمرونة والانضباط فى المواعيد، والعمل فى أكثر من مهمة، وفهم سوق العمل ومعرفة تخصصات الشركات واكتساب مهارة الكمبيوتر وبرامجه المختلفة.

والخطوة الثالثة: هى إتقان اللغة الإنجليزية، فكلما زادت مهارة اللغة لدى الفرد زادت فرصه للدخول فى هذه الوظيفة بشكل أسرع، وأيضًا يتيح إتقانها فرصة ترقى الفرد فيما بعد بشكل سريع، ببساطة لأنه من الضرورى معرفة كل المصطلحات والتعبيرات الخاصة بالشركة ومجال العمل ككل بتلك اللغة.

والتعامل بين كل الشركات وبعضها البعض أصبح اليوم عن طريق إيميلات مكتوبة باللغة الإنجليزية، فالطلاقة فى هذه اللغة أمر لا مفر منه.

والخطوة الرابعة: هى التركيز على التعلم الذاتى فلا يجب أن يكتفى إخصائى الموارد البشرية بما لديه من مهارات الأوفيس والإكسيل، بل يجب أن يحترفهما ثم يسعى لاحتراف المزيد من برامج الكمبيوتر.

والخطوة الخامسة والأخيرة: النزول للعمل الفعلى فى وظيفة متاحة حتى وإن كان مكان العمل فى البداية على غير توقعاتك، كأن تكوّن شركة ناشئة على سبيل المثال، ما يفتح المجال للعمل فى مكان أكبر فيما بعد.

■ أين تكمن أهمية هذه الإدارة فى أى مؤسسة؟

- أهمية إدارة الموارد البشرية لأى مؤسسة أو مجال عمل كبيرة جدًا، فهذه الإدارة كما ذكرنا تهتم بكل ما يخص العاملين، كما أنها تقوم بدور مهم جدًا كشريك استراتيجى رئيسى فى ضمان أداء الشركة للوصول لأهدافها.

■ كيف تختلف طريقة الإدارة من مكان عمل لآخر؟

- تعمل إدارة الموارد البشرية طبقًا لمنهج واحد، لكن من الممكن أن تختلف فى تطبيق بعض السياسات وفقًا لحجم الشركة ونوع الصناعة أو مجال العمل، كما تختلف طريقة إدارة الموارد البشرية من بلد لآخر.

■ ما أهم صفة يجب على الإخصائى التحلى بها؟

- العدل هو أهم صفة ينبغى توافرها لدى موظف إدارة الموارد البشرية وليس المدير فقط، وممارسة هذا الأمر لا تعد سهلة كما تبدو، فهذه واحدة من أهم وأخطر التحديات التى نقابلها فى مجال العمل، وتحتاج ممارسة ومراجعة للنفس وتطوير ذاتى، إضافة إلى وجود قوانين وقواعد واضحة ومفعلة وتطبق على كل الموجودين فى الشركة.

■ كيف يتصرف الإخصائى عند حدوث مشكلة فى مجال العمل؟

- هناك جلسة دورية تُعرف بجلسة تقييم الأداء وتحتوى على طرق محددة فى التعامل مع مشاكل الأداء، وعادة ما تكون جلسة فردية بين الموظف والمدير المباشر، وتتم خلالها مناقشة الأداء المتوقع أو المتفق عليه مسبقًا والأداء الفعلى أو النتائج الفعلية، لمعرفة سبب هذه الفروق بين الأداء المتوقع والأداء الفعلى، وكيف نطوّر من هذا الأداء لكى يتناسب مع ما هو متوقع.