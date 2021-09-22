الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الهجرة للحوار» ينظم حلقة نقاشية لشباب المصريين الدارسين بالخارج

حلقة نقاشية لشباب
حلقة نقاشية لشباب المصريين الدارسين بالخارج

أعلن مركز وزارة الهجرة للحوار عن تنظيم حلقة نقاشية لشباب الدارسين بالخارج، الأحد المقبل ٢٦ سبتمبر الساعة ٢ بتوقيت القاهرة عبر تطبيق زووم بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة و شؤون المصريين بالخارج، مع مجموعة من الشباب الدارسين بالمملكة المتحدة؛ لبحث مشاركتهم في الترويج للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

وأكد المركز أنه الحلقة النقاشية تأتي كبداية لسلسلة من اللقاءات التي سينظمها مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج مع شباب الدارسين في عدد من الدول حول العالم.

وأوضح المركز أن التسجيل من خلال: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMg9VpQmqgnBiT6ZNny4atF3ETTc6QJEcrf2KYz_bWImEZ7w/viewform

ويعد مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج MEDCE"، الأول من نوعه في مصر والمنطقة لربط الشباب الدارسين بالخارج بوطنهم الأم والاستفادة من خبراتهم ومشاركتهم في عملية التنمية التي تشهدها مصر حاليًا.

ويعمل المركز على توفير خدمات وأنشطة متعددة مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج واستدامة التواصل معهم، من خلال إطلاق منصة تفاعلية كاملة للمركز تستهدف جميع المصريين الدارسين بالخارج، لدعم وطنهم معرفيا وبحثيا سواء اختاروا العودة إلى البلاد أو العمل خارجها، وليكونوا حائط صد قوي ضد محاولات الاستقطاب السياسي والثقافي لشباب الدارسين بالخارج.

ويتضمن المركز عدة فعاليات تنقسم إلى رقمية وواقعية، حيث تشتمل الفاعليات الرقمية على تدريبات على المهارات الشخصية soft skills، عصف ذهني تهدف إلى مناقشة فكرة ما لتنميتها وتطويرها، ورش عمل مختلفة حسب التخصصات، محاضرات لموضوع ما أو فكرة أو حدث تاريخي، جلسات حوارية لمناقشة كتاب، مقابلة شهرية مع شخصية شهيرة، جلسة تفاعلية لمناقشة الخطة المستقبلية للمركز، جلسات حوارية Panel، فعالية call for ideas عن موضوع مهم أو مشروع جديد يخص مصر أو إحدى الوزارات أو القطاعات الفاعليات الواقعية، حفل استقبال للدفعات الجديدة، اجتماعات مع متخذي القرار في مصر، محاضرات وزيارات ميدانية لأهم المواقع والمشروعات في مصر.

نبيلة مكرم مجموعة من الشباب المصريين بالخارج السفيره نبيله مكرم وزارة الهجرة الطلاب المصريين مصريين بالخارج شباب الدارسين بالخارج وزيرة الدولة للهجرة شباب المصريين الدارسين بالخارج

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وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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